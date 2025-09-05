En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
INFIDELIDAD EN PARTIDO DE COLOMBIA
MENSAJES PARA EL DÍA DEL HERMANO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así se ‘coló’ el hijo de Carolina Cruz junto a James Rodríguez en el partido de Colombia

Así se ‘coló’ el hijo de Carolina Cruz junto a James Rodríguez en el partido de Colombia

Lincoln Palomeque, expareja de Carolina Cruz, compartió el emotivo momento que protagonizó su hijo junto a James Rodríguez en el partido de Colombia contra Bolivia.

Así se ‘coló’ el hijo de Carolina Cruz junto a James Rodríguez en el partido de Colombia
James Rodríguez jugador de fútbol, Carolina Cruz presentadora colombiana
Foto: foto montaje hecho por La Kalle: imagen tomada de @jamesdrodriguez y @carolinacruzosorio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:24 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad