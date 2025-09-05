Así se ‘coló’ el hijo de Carolina Cruz junto a James Rodríguez en el partido de Colombia

La Selección Colombia ganó y se clasificó al Mundial del 2026, con una gran actuación de James Rodríguez en el partido. Durante las celebraciones por la victoria, apareció Lincoln Palomeque, ex pareja de Carolina Cruz, compartiendo como su hijo acompañó al ‘10’ de la tricolor en el arranque del encuentro.

Palomeque publicó en su cuenta de Instagram como su hijo Matías va caminando de la mano con James Rodríguez en los actos protocolarios previos al encuentro entre Colombia y Bolivia. En las imágenes, se observa a Matías cantando el himno nacional, mientras el jugador nacional está detrás.

“Día perfecto… Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con manito en el pecho, con el 10 de la selección y gol de James Rodríguez”, escribió el actor en sus redes sociales.

La publicación compartida por el actor despertó interés por los miles de seguidores del actor, quienes comentaron que su hijo no olvidará esta experiencia, en especial por salir de la mano con James Rodríguez en el partido que marcó la clasificación de Colombia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.



¿Qué ocurrió con James Rodríguez después del partido contra Bolivia?

Tras la victoria 3-0 de Colombia ante Bolivia, las miradas se centraron horas más tardes en la imagen de James Rodríguez, sentado solo en la mitad del campo, descalzo y en silencio, cuando el estadio ya se encontraba vacío. Una imagen que recorrió las redes sociales por la posible despedida del jugador de Barranquilla.

Una vez finalizado el encuentro, James habló con los medios de comunicación y expresó: “Cuando era niño soñé con todas estas cosas. Creo que se cumplió casi todo… Es un orgullo grande, es un Mundial más, y esperamos llegar bien. Este pueblo se merece todo esto”, destacó en su intervención.

La foto de James Rodríguez se viralizó de inmediato, y la interpretación de la mayoría de los seguidores es que se trató de una posible despedida del jugador de las Eliminatorias. Esto se debe a que, después del Mundial, él tendrá 36 años, una edad considerada alta para la competencia de alto nivel. Además, el '10' ha manifestado en varias ocasiones su intención de retirarse joven.

