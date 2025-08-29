Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia: ¿hace cuánto no era llamado?

La historia de Dayro Moreno con la Selección Colombia vuelve a escribirse. Después de casi nueve años sin vestir la camiseta tricolor, el delantero tolimense ha sido convocado nuevamente por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Bolivia y Venezuela.

La última vez que el goleador estuvo en una lista oficial fue en 2016, cuando participó en encuentros previos a la Copa América Centenario y en partidos de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Desde entonces, el ariete quedó relegado de las convocatorias, a pesar de mantenerse como uno de los artilleros más efectivos en el fútbol colombiano.

Su último grito de gol con la selección también se remonta a 2016, específicamente el 29 de mayo en un amistoso disputado en el Marlins Park, en Estados Unidos, donde anotó el primer tanto en la victoria 3-1 sobre Haití. Ese fue el cuarto y último gol de su historial con la camiseta nacional.



El regreso de Dayro, a sus 39 años, se da en un momento histórico para el fútbol colombiano: es el máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano y mantiene una racha goleadora que lo llevó a ser tenido en cuenta nuevamente por el cuerpo técnico.

Ahora, la pregunta que se hacen los hinchas es clara: ¿podrá Dayro Moreno dejar su huella en esta nueva etapa con la Tricolor? La respuesta llegará en los próximos compromisos de Eliminatoria.



¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno con la selección Colombia?

Dayro Moreno, actual máximo goleador histórico del fútbol colombiano, también dejó su huella en la Selección Colombia, aunque con un registro discreto: tres goles en 31 partidos disputados entre 2006 y 2016.

El primer tanto llegó el 26 de septiembre de 2007, cuando anotó el gol del triunfo 1-0 frente a México en un amistoso internacional. Tres años más tarde, el 7 de septiembre de 2010, volvió a marcar en la victoria 2-0 contra Venezuela, también en un compromiso amistoso.

Publicidad

Su último grito con la Tricolor se produjo el 29 de mayo de 2016, en el Marlins Park de Estados Unidos, durante la preparación para la Copa América Centenario. En ese encuentro, Dayro abrió el marcador en la goleada 3-1 sobre Haití.

Aunque nunca pudo convertir en partidos oficiales de Eliminatorias o Copas América, estos goles forman parte de la historia de un delantero que, a sus 39 años, ha regresado a la Selección con la esperanza de seguir escribiendo capítulos en su carrera internacional.

