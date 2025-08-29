En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VALERIA AFANADOR: ÚLTIMO VIDEO
DAYRO MORENO VUELVE A LA SELECCIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia: ¿hace cuánto no era llamado?

Dayro Moreno, la gran sorpresa de la Selección Colombia: ¿hace cuánto no era llamado?

Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia tras nueve años de ausencia, convocado por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Bolivia y Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad