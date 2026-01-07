Fiscal general de Estados Unidos lanza dura frase contra Nicolás Maduro: “Monstruo”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, volvió a poner el foco internacional sobre el poder político venezolano tras confirmar que Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, y Diosdado Cabello figuran entre los señalados en procesos judiciales que avanzan en cortes estadounidenses.

Las declaraciones, dadas en una entrevista televisiva, no pasaron desapercibidas por el tono ni por las palabras utilizadas.

Bondi explicó que los señalamientos no se limitan a un solo nombre. Según afirmó, el expediente también incluye al propio Nicolás Maduro y a Cilia Flores, en un caso que, de acuerdo con la fiscal, involucra redes de narcotráfico y acuerdos con estructuras ilegales que operan dentro y fuera de Venezuela.

Durante su diálogo con el presentador Sean Hannity, la fiscal fue enfática al defender las acciones tomadas por el gobierno estadounidense. “Esto estaba dentro de las facultades del presidente según el artículo 2. Era una función policial arrestar a las personas acusadas”, aseguró Bondi, al tiempo que resaltó que la operación fue, en sus palabras, “una ejecución impecable, sin fallos”.

“Este monstruo”: la frase que encendió la polémica

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Pam Bondi utilizó una expresión que rápidamente se volvió tendencia. Refiriéndose a Nicolás Maduro, la fiscal afirmó: “Sabemos que este monstruo liberó a innumerables acusados desde prisiones y centros psiquiátricos”.

La funcionaria aclaró que, según los procesos que se adelantan, los señalamientos no se limitan al tráfico de drogas. “No se trata solo de drogas”, dijo Bondi, insistiendo en que las acciones atribuidas habrían tenido un impacto directo en la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

Sobre Nicolasito y Diosdado Cabello, la fiscal fue directa. “El hijo de Nicolás Maduro está acusado. Cabello está acusado. Otras personas también están acusadas”, afirmó, dejando claro que los procesos judiciales continúan abiertos y que podrían ampliarse con el paso del tiempo.

Bondi subrayó que estas acusaciones hacen parte de un documento formal presentado ante las cortes, y que “todo lo demás sigue sobre la mesa”, una frase que refuerza la idea de que las investigaciones no han terminado.

Bocetos de Nicolás Maduro en audiencia

En sus declaraciones, Pam Bondi sostuvo que Nicolás Maduro estaría vinculado con el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y con alianzas con organizaciones como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa, además de otros grupos que operan en la región.

“Nicolás Maduro está acusado de introducir cientos y cientos de toneladas de cocaína en nuestro país”, dijo la fiscal, insistiendo en que estas actividades habrían sido coordinadas con estructuras criminales de varios países.

De acuerdo con la información oficial, un juez federal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo, mientras los procesos continúan su curso en Nueva York. Bondi recalcó que los implicados podrían enfrentar cargos adicionales en otras jurisdicciones, ya que, según dijo, “nada está descartado”.