China lanza ultimátum a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

El escenario internacional volvió a sacudirse este domingo luego de que China emitiera un fuerte pronunciamiento contra Estados Unidos tras la captura del venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La reacción de Pekín no se hizo esperar y llegó a través de su Cancillería, que expresó una “grave preocupación” por lo ocurrido y elevó una exigencia directa: la liberación inmediata del mandatario venezolano.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de China, las acciones adelantadas por Washington representan una vulneración clara del derecho internacional y de las normas básicas que regulan las relaciones entre Estados. Para el gobierno chino, el traslado forzado de Maduro y Flores fuera de Venezuela constituye una afectación directa a la soberanía del país suramericano y va en contravía de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento se conoció poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara públicamente que el mandatario venezolano fue detenido en Caracas y trasladado a territorio estadounidense, donde pasó su primera noche recluido en un centro federal de detención en Brooklyn.

La noticia generó una reacción inmediata en varios sectores de la comunidad internacional, pero la postura de China ha sido, hasta ahora, una de las más contundentes.

Desde Pekín, la Cancillería insistió en que Washington debe garantizar la seguridad personal tanto de Nicolás Maduro como de Cilia Flores, además de abstenerse de seguir afectando la estabilidad institucional de Venezuela. En el mismo documento, China reiteró que cualquier diferencia relacionada con la situación venezolana debe resolverse mediante el diálogo y la negociación, sin imponer acciones unilaterales.

En paralelo a este pronunciamiento, el gobierno chino también emitió un aviso consular recomendando a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela debido al deterioro de las condiciones de seguridad. Aunque este llamado no incluyó valoraciones políticas directas, sí refleja la preocupación creciente de Pekín por la estabilidad regional.

Nicolás Maduro viste overol gris tras su captura en Estados Unidos Foto: AFP

El ultimátum de China a Estados Unidos

En la parte final de su comunicado, China fue enfática al exigir que Estados Unidos libere de inmediato a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Para Pekín, cualquier acción distinta a esta profundiza la tensión diplomática y sienta un precedente que, según su lectura, debilita las bases del derecho internacional.

Además, el gobierno chino insistió en que Washington debe detener cualquier acción que, a su juicio, socave al gobierno venezolano. China reiteró que la única vía aceptable para manejar la situación es el diálogo político y la negociación entre las partes, sin recurrir a medidas unilaterales que puedan escalar el conflicto en el plano internacional.

