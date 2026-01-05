Gustavo Petro responde a Trump tras llamarlo “enfermo” y hablar de "operación" en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció públicamente por medio de X tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en las que se habló de una posible amenaza contra el país.

En su mensaje, el mandatario colombiano aseguró que primero verificará la traducción exacta de las palabras en inglés antes de responder de fondo, al considerar que se trata de una “amenaza ilegítima”.

Gustavo Petro responde a las declaraciones de Donald Trump

“Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima”, señaló el presidente en su pronunciamiento.



En el mismo mensaje, Petro se refirió al senador estadounidense Marco Rubio, a quien acusó de manejar información incorrecta sobre la relación entre el Gobierno colombiano y sus autoridades.



Según el presidente, Rubio habría afirmado que las autoridades colombianas sí desean colaborar con Estados Unidos, pero que el presidente no. Frente a esto, Petro sostuvo que dicha afirmación desconoce la Constitución colombiana y responde, según dijo, a intereses políticos internos ligados a estructuras criminales.

El mandatario aseguró que ordenó el retiro de varios coroneles de inteligencia de la Policía Nacional por presuntamente suministrar información falsa contra el Estado colombiano. Indicó que esa desinformación podría estar influyendo en percepciones erradas desde el exterior.

Petro recordó que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía y explicó el origen de dicha Carta Magna, elaborada tras la desmovilización del movimiento M-19 y el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.

Según relató, ese proceso buscó establecer un Estado social de derecho basado en el respeto a los derechos fundamentales.

En materia de lucha contra el narcotráfico, Petro afirmó que bajo su mandato logró la mayor incautación de droga registrada hasta ahora, se detuvo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y se puso en marcha un plan de sustitución voluntaria que, según indicó, alcanza unas 30.000 hectáreas.

Añadió que el control de esta política está directamente bajo su dirección.

También mencionó operaciones militares en zonas como El Plateado, Cauca, al que calificó como un punto clave del narcotráfico, señaló que se han realizado bombardeos respetando el derecho internacional humanitario, con capturas y bajas de mandos armados.

En ese contexto, advirtió que acciones sin inteligencia suficiente podrían afectar a menores de edad, al asegurar que grupos armados los utilizan como escudos.

Petro afirmó que cualquier acción contra campesinos o contra el presidente podría generar graves consecuencias sociales. Asimismo, dio una instrucción directa a la fuerza pública: retirar de la institución a cualquier comandante que priorice intereses extranjeros sobre la soberanía nacional.

El presidente reiteró que no se considera ilegítimo ni vinculado al narcotráfico, afirmó que su patrimonio es público y aseguró que su única propiedad es su vivienda familiar. Finalmente, expresó su confianza en el pueblo colombiano, llamó a la defensa pacífica del mandato presidencial y cerró su mensaje con una consigna de soberanía nacional.

