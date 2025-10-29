Claudia López le canta la tabla al gobierno de Gustavo Petro: "Una oportunidad desperdiciada"

La precandidata Claudia López se lanzó con vehemencia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, en su paso por los micrófonos de El Klub de La Kalle, calificando su gestión como “una oportunidad desperdiciada”. En especial por todo lo que ocurrió en los últimos años durante su mandato.

Claudia López, reveló haber votado por Petro en 2018 y 2022 por representar una opción de cambio frente a la derecha tradicional. Sin embargo, ahora lamenta el rumbo que tomó el país bajo su mandato. Dichos comentarios ocurrieron cuando el ‘Presidente’ de La Kalle tuvo un careo con ella.

La exalcaldesa Claudia López se dirigió directamente al Presidente recordando el costo político de su ascenso: “A este país Petro le costó sangre sudor y lágrimas que fueras presidente literalmente para que tú hayas desperdiciado semejante oportunidad”.

Sumado a esto, López identificó la raíz del problema en la actitud y el estilo de gobierno del mandatario. Según ella, Petro está “llegando tarde a todo peleando hasta con la sombra gobernando con pelee no se pelee olvídate”. Ella contrastó este estilo con su propia experiencia en la Alcaldía, donde la disciplina, los acuerdos, el tender puentes y el trabajo duro fueron la clave.



¿Qué otros aspectos critica Claudia López sobre el gobierno de Gustavo Petro?

A lo largo de la entrevista Claudia López resaltó que las personas necesitan resultados concretos y no retórica o conflictos constantes. “La gente lo que necesita es que uno trabaje y le mejore su vida, no que hable paja y se la pase peleando con el plan”, sentenció.

Otro punto crucial en su crítica radica en la selección de los aliados políticos del Presidente. López lamentó que Petro haya “llegado con unos y gobernado con otros o más bien mal gobernó con otros”. Ella sugirió que el gobierno se habría beneficiado más si hubiera honrado el respaldo de “gente como Gustavo Bolívar” en lugar de apoyarse en figuras controversiales como “Armando Benedetti y no de Daniel Quintero y no de los Torres”.

Por lo cual, resalta que esta mala elección de gobernantes y aliados es, para ella, parte del “desperdicio de la oportunidad” de cambio. Al punto que mencionó que se arrepiente por haber invitado a las personas a creer en el cambio que representó en su momento.

Cabe destacar que Claudia López comentó que pese a las críticas que le realiza el mandatario de los colombianos, ella menciona que no tiene resentimiento alguno ante él. Pese a eso, fue enfática en afirmar que su objetivo político actual es : “Yo creo que lo que necesita Colombia hoy es derrotar a Petro y a Uribe al tiempo y dejar par de señores en el pasado que cuiden sus nietos y que no molesten más”.

Sumado a esto, ella insiste en que la política necesita carácter femenino para enfrentar la corrupción y la violencia, y no el constante conflicto y polarización promovido por los líderes tradicionales. Claudia López concluyó que el constante enfrentamiento entre las figuras de poder, como la que ve entre Uribe y Petro, desanima a los ciudadanos.

“La gente cuando prende el televisor en las regiones de Colombia eso es lo único que ve Y por eso es que no confía en la política”. Para la precandidata, la visión de cambio debe enfocarse en resolver los problemas reales de la gente, como la seguridad, la educación y la vivienda, y no en la pelea de egos.

