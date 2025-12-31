Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
SOAT 2026
HORARIOS DE SUPERMERCADOS
EXMANAGER DE DIOMEDES DÍAZ
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Horarios del 31 de diciembre y 1 de enero: así operarán D1, Ara, Éxito y más

Horarios del 31 de diciembre y 1 de enero: así operarán D1, Ara, Éxito y más

Conoce los horarios de atención de las principales cadenas de supermercados del país durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026; evita contratiempos en tus compras de fin de año.

Horarios de supermercados en Colombia
Así operarán los supermercados para el 31 de diciembre y el 1 de enero
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX, logo de Ara, D1 y Éxito
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Con la llegada del cierre de año y las celebraciones de Año Nuevo, miles de colombianos se preparan para realizar sus compras de última hora.

Ante esto, las principales cadenas de supermercados del país anunciaron modificaciones en sus horarios de atención para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, con el fin de permitir que sus colaboradores también puedan compartir en familia durante estas fechas especiales.

De acuerdo con lo anterior, algunas tiendas mantendrán su operación habitual, mientras que otras reducirán su jornada o permanecerán cerradas durante el primer día del nuevo año. Por esta razón, es importante que los ciudadanos se informen con anticipación y organicen sus compras con tiempo.

Puedes leer:Horarios de San Victorino y centros comerciales el 31 de diciembre; alcanzas al estrén

Horarios del 31 de diciembre de los supermercados en Colombia

Durante el último día del año, la mayoría de supermercados atenderán al público con normalidad, aunque algunos ajustarán su jornada de cierre:

  • D1: operará en su horario habitual, generalmente entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., dependiendo de la ciudad y el punto de venta.
  • Ara: mantendrá su atención regular durante el 31 de diciembre, permitiendo a los clientes realizar sus compras sin modificaciones significativas.
  • Éxito: abrirá con su horario tradicional, el cual varía según el formato de tienda y la ubicación.
  • Olímpica: también funcionará con normalidad durante esta jornada.
  • Jumbo: prestará servicio desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
  • Alkosto: no reporta cambios importantes para el 31 de diciembre y operará en su horario habitual.

Te puede interesar

  1. Davivienda anuncia cómo atenderá en oficinas durante el cierre de 2025.jpg
    Davivienda anuncia cómo atenderá en oficinas durante el cierre de 2025
    Foto Davivienda
    Información de servicio

    Davivienda confirma cambios en los horarios de sus oficinas de fin de año

  2. Banco de Bogotá y BBVA
    Cambios en la atención de BBVA y Banco de Bogotá para fin de año 2025
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Estos serán los horarios de BBVA y Banco de Bogotá para cierre de 2025

Horarios del 1 de enero de los supermercados en Colombia

Para el primer día del año, varias cadenas suspenderán completamente su operación, mientras que otras abrirán con horarios especiales:

  • D1: permanecerá cerrado durante todo el 1 de enero, retomando labores el 2 de enero.
  • Ara: no abrirá sus tiendas este día, como parte de su jornada de descanso para los colaboradores.
  • Alkosto: tampoco prestará servicio el 1 de enero y reanudará actividades al día siguiente.
  • Éxito: sí abrirá sus puertas, con atención al público durante el día, aunque el horario puede variar según la sede.
  • Olímpica: operará con normalidad, sin cambios anunciados en su jornada.
  • Jumbo: atenderá al público desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Te puede interesar

  1. Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios
    Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios
    Foto: Instagram de Monserrate
    Sociedad

    Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios

  2. Monserrate, cerro en Bogotá
    Lo que cuesta subir Monserrate para ver luces
    Foto: alcaldía de Bogotá
    Información de servicio

    ¿Cuánto cuesta subir a Monserrate para ver luces? Precios, horarios y opciones

Las cadenas comerciales recomiendan realizar las compras con anticipación, especialmente para evitar congestiones el 31 de diciembre y contratiempos el 1 de enero, cuando varias tiendas permanecerán cerradas. Asimismo, se aconseja verificar los horarios específicos de cada punto de venta, ya que pueden variar según la ciudad o el formato del supermercado.

Puedes leer: ¿Vas al banco estos días? Así funcionará Bancolombia en el cierre de diciembre

Publicidad

Con esta programación, los supermercados buscan equilibrar la atención al público con el descanso de sus trabajadores, en una de las fechas más importantes del año para las familias colombianas.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

D1

Tiendas Ara

Fin de año

Año Nuevo

Colombia