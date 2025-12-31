Horarios del 31 de diciembre y 1 de enero: así operarán D1, Ara, Éxito y más

Con la llegada del cierre de año y las celebraciones de Año Nuevo, miles de colombianos se preparan para realizar sus compras de última hora.

Ante esto, las principales cadenas de supermercados del país anunciaron modificaciones en sus horarios de atención para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, con el fin de permitir que sus colaboradores también puedan compartir en familia durante estas fechas especiales.

De acuerdo con lo anterior, algunas tiendas mantendrán su operación habitual, mientras que otras reducirán su jornada o permanecerán cerradas durante el primer día del nuevo año. Por esta razón, es importante que los ciudadanos se informen con anticipación y organicen sus compras con tiempo.



Horarios del 31 de diciembre de los supermercados en Colombia

Durante el último día del año, la mayoría de supermercados atenderán al público con normalidad, aunque algunos ajustarán su jornada de cierre:



D1: operará en su horario habitual, generalmente entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m. , dependiendo de la ciudad y el punto de venta.

operará en su horario habitual, , dependiendo de la ciudad y el punto de venta. Ara: mantendrá su atención regular durante el 31 de diciembre, permitiendo a los clientes realizar sus compras sin modificaciones significativas.

durante el 31 de diciembre, permitiendo a los clientes realizar sus compras sin modificaciones significativas. Éxito: abrirá con su horario tradicional , el cual varía según el formato de tienda y la ubicación.

, el cual varía según el formato de tienda y la ubicación. Olímpica: también funcionará con normalidad durante esta jornada.

también durante esta jornada. Jumbo: prestará servicio desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

prestará servicio Alkosto: no reporta cambios importantes para el 31 de diciembre y operará en su horario habitual.

Horarios del 1 de enero de los supermercados en Colombia

Para el primer día del año, varias cadenas suspenderán completamente su operación, mientras que otras abrirán con horarios especiales:



D1: permanecerá cerrado durante todo el 1 de enero, retomando labores el 2 de enero.

permanecerá retomando labores el 2 de enero. Ara: no abrirá sus tiendas este día , como parte de su jornada de descanso para los colaboradores.

, como parte de su jornada de descanso para los colaboradores. Alkosto: tampoco prestará servicio el 1 de enero y reanudará actividades al día siguiente.

tampoco prestará servicio el 1 de enero y Éxito: sí abrirá sus puertas, con atención al público durante el día, aunque el horario puede variar según la sede.

con atención al público durante el día, aunque el horario puede variar según la sede. Olímpica: operará con normalidad, sin cambios anunciados en su jornada.

sin cambios anunciados en su jornada. Jumbo: atenderá al público desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Las cadenas comerciales recomiendan realizar las compras con anticipación, especialmente para evitar congestiones el 31 de diciembre y contratiempos el 1 de enero, cuando varias tiendas permanecerán cerradas. Asimismo, se aconseja verificar los horarios específicos de cada punto de venta, ya que pueden variar según la ciudad o el formato del supermercado.

Con esta programación, los supermercados buscan equilibrar la atención al público con el descanso de sus trabajadores, en una de las fechas más importantes del año para las familias colombianas.