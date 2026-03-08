Elecciones del 8 de marzo dejan varios “quemados” y las redes no perdonaron

Las elecciones del 8 de marzo en Colombia no solo definieron candidatos para la carrera presidencial y renovaron el Congreso de la República.

También dejaron un grupo de aspirantes que no lograron obtener el respaldo esperado en las urnas y terminaron entre los llamados “quemados” de la jornada electoral.

A medida que avanzó el conteo de votos reportado por la Registraduría Nacional, comenzaron a aparecer grandes diferencias entre quienes lideraban las consultas y quienes quedaron muy por debajo en el respaldo de los votantes.

En varios casos, candidatos que habían tenido alta exposición durante la campaña terminaron ocupando posiciones bajas dentro de sus respectivas coaliciones.

El panorama fue evidente en las consultas presidenciales que se realizaron el mismo día de las elecciones legislativas. Allí varios aspirantes se enfrentaron dentro de sus bloques políticos para definir quién representaría a cada sector en la primera vuelta presidencial.



Vicky Dávila quedó lejos de los primeros lugares

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el de Vicky Dávila dentro de la Gran Consulta por Colombia. Con el 66,36 % de las mesas informadas, la Registraduría reportó que la candidata obtuvo 151.384 votos, lo que representaba el 3,42 % del total.

Ese resultado la ubicó en la quinta posición dentro de la consulta de la centroderecha. Quedó por debajo de otros aspirantes como Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán, quienes lograron reunir una mayor cantidad de apoyos durante la jornada.

El resultado fue interpretado por distintos analistas y sectores de opinión como un golpe inesperado para su campaña, ya que su nombre había sido uno de los más visibles durante el proceso electoral.

Enrique Peñalosa también quedó por fuera de los primeros lugares

Otro de los aspirantes que terminó lejos de la parte alta del conteo fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El dirigente político participó en la Gran Consulta con la expectativa de lograr un lugar competitivo dentro de la coalición.

Sin embargo, los resultados del preconteo mostraron que no logró posicionarse entre los tres candidatos con mayor respaldo. La diferencia frente a quienes lideraban la consulta terminó siendo amplia a medida que se consolidaban los reportes de las mesas de votación.

De esta forma, su nombre apareció entre los aspirantes que no consiguieron el número de votos esperado dentro de la jornada electoral.

Héctor Elías Pineda, uno de los menos votados

Dentro de la consulta del Frente por la Vida también se registraron grandes diferencias entre los aspirantes. Uno de los candidatos con menor respaldo fue Héctor Elías Pineda, quien quedó con una cifra baja de votos en comparación con los demás participantes de esa coalición.

El resultado lo ubicó entre los aspirantes con menor presencia dentro de la votación de su bloque político. La diferencia con los candidatos mejor posicionados se hizo evidente a medida que avanzaba el conteo de mesas reportadas por la autoridad electoral.

Daniel Quintero reconoció su derrota en su coalición

En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero también terminó reconociendo su derrota frente a Roy Barreras. El resultado lo ubicó como el aspirante con menor respaldo dentro de esa coalición política.

El reconocimiento público de la derrota se produjo cuando ya se evidenciaba una tendencia clara en los reportes del preconteo. Con ello, quedó confirmado que no sería el representante de su bloque en la carrera presidencial.

Los memes no perdonaron a los “quemados” de las elecciones

Mientras avanzaba el conteo de votos del 8 de marzo, en redes sociales también se movía otra “elección”: la de los memes. Los usuarios rápidamente empezaron a comentar los resultados y varios de los candidatos que quedaron con baja votación se volvieron protagonistas de publicaciones cargadas de humor.

Uno de los más mencionados fue el exalcalde Enrique Peñalosa, recordado por el momento en que recibió una pequeña descarga eléctrica al tocar una reja durante campaña. La escena volvió a circular justo cuando se confirmaba que no estaba entre los primeros lugares de la consulta.

También hubo espacio para referencias a Vicky Dávila, especialmente por la foto de su tarjetón haciendo la señal de “V”, que se convirtió en material frecuente entre quienes comentaban la jornada electoral en internet. Así, mientras se conocían los resultados oficiales, las redes se llenaron de reacciones sobre los llamados “quemados” de estas elecciones.

