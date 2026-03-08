Claudia López gana la Consulta de las Soluciones y enfrentará a Cepeda y De La Espriella

La jornada electoral del 8 de marzo dejó una clara ganadora en la llamada “Consulta de las Soluciones”. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se impuso ampliamente y se convirtió en la candidata presidencial de esta coalición de centro con miras a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Con el boletín número 28 y el 70,2 % de las mesas escrutadas, la exmandataria capitalina acumuló 415.252 votos, superando al profesor universitario Leonardo Humberto Huerta, quien participó en la contienda para garantizar que el proceso democrático pudiera llevarse a cabo.

Este resultado representa aproximadamente el 8,15 % del total de votos registrados en las tres consultas realizadas en el país, consolidando a la exalcaldesa como una de las figuras que buscará disputar la Casa de Nariño en los comicios de este año.

Resultado Consulta de las soluciones Foto: Captura pantalla Registraduría

Claudia López y su trayectoria política

Nacida en Bogotá el 9 de marzo de 1970, Claudia López ha construido una carrera política marcada por la investigación, el activismo y la gestión pública. Su nombre comenzó a ganar notoriedad a mediados de la década del 2000 gracias a investigaciones sobre votaciones atípicas en las elecciones legislativas de 2002, que contribuyeron a destapar el escándalo conocido como la “parapolítica”.

Académicamente, cuenta con una sólida formación. Estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, además de una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Columbia University y un doctorado en Ciencia Política en Northwestern University.

Su paso por el Congreso también fue relevante. En 2014 fue elegida senadora y se convirtió en una de las figuras más visibles de su colectividad política. Años después integró la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las elecciones de 2018.



Claudia López y su paso por la Alcaldía de Bogotá

Uno de los hitos más importantes en la carrera de Claudia López fue su elección como alcaldesa mayor de Bogotá en 2019. Con más de 1,1 millones de votos, se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para dirigir la capital colombiana y también en la primera persona abiertamente LGBTI en ocupar ese cargo.

Durante su mandato, que se extendió entre 2020 y 2023, impulsó el plan de desarrollo denominado “Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, centrado en temas como movilidad sostenible, cultura ciudadana, igualdad de oportunidades y transparencia en la gestión pública.

En el ámbito personal, su matrimonio con la senadora Angélica Lozano también marcó un momento simbólico para la política nacional, al convertirse en una de las parejas más visibles de la comunidad LGBTIQ+ en el país.



Claudia López frente a las elecciones presidenciales

Tras su victoria en la consulta, Claudia López se prepara ahora para la contienda presidencial del 31 de mayo. En ese escenario deberá enfrentarse a figuras como Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, quienes también aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

La candidata ha manifestado que su propuesta busca representar una alternativa distinta a los extremos políticos que han dominado el debate nacional en los últimos años. En diferentes entrevistas ha insistido en la necesidad de fortalecer la seguridad, modernizar la fuerza pública y mejorar la gestión del Estado.

La campaña apenas comienza, pero la victoria en la Consulta de las Soluciones marca el primer gran paso en su camino hacia la Presidencia. Con el respaldo obtenido en las urnas, la exalcaldesa entra oficialmente en una de las carreras políticas más importantes del país.

