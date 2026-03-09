Yeferson Cossio sufre accidente; terminó en el quirófano durante su viaje al Amazonas

La adrenalina en el Amazonas le pasó una factura costosa a Yeferson Cossio, quien transformó un momento de diversión extrema en una visita obligatoria al quirófano.

El reconocido creador de contenido colombiano se encontraba explorando la región amazónica junto a su equipo y amigos, documentando cada paso para su canal de YouTube, cuando decidió lanzarse desde una altura considerable hacia las aguas de un río.

Lo que pretendía ser una toma espectacular terminó en un fuerte impacto directo contra su rostro al entrar en contacto con el agua.



"Me reventé la boca", fue la frase con la que Cossio resumió el incidente mientras mostraba a sus seguidores las consecuencias inmediatas del golpe.

El impacto fue tan severo que el influenciador perdió una de sus piezas dentales naturales y una carilla estética, además de sufrir una herida profunda en el área de los labios.

A pesar del intenso dolor y de que, según sus propias palabras, el diente "salió para la mierda", inicialmente intentó mantener la calma y continuar con las actividades programadas con su grupo de amigos.

Sin embargo, la gravedad de la lesión no tardó en hacerse evidente. Con el paso de las horas, el dolor se intensificó y la necesidad de atención profesional se volvió inevitable.

Cossio acudió primero a un servicio de urgencias para recibir primeros auxilios y, posteriormente, fue atendido por un odontólogo especialista para tratar el daño estructural en su boca.

Durante la intervención, que fue grabada y compartida en sus redes, se pudo ver al profesional realizando una sutura bajo el labio superior.

El médico tratante no ocultó la complejidad de la herida, señalando que el orificio provocado por el golpe era más grande y profundo de lo que se percibía inicialmente.

Este percance dental llega en un momento de vulnerabilidad para la salud del antioqueño, quien recientemente ha compartido detalles sobre una condición cardíaca que lo mantiene bajo vigilancia médica.

Cossio ha revelado que padece de una arritmia y que, aunque su corazón ha mostrado leves mejorías que le permitieron evitar algunos procedimientos invasivos inmediatos, todavía tiene pendiente una intervención denominada aislamiento eléctrico de venas pulmonares programada para la próxima semana.

La combinación de sus retos extremos con estos antecedentes médicos ha generado una ola de reacciones entre sus más de doce millones de seguidores.

A pesar de tener puntos de sutura y de haber pasado por una cirugía de emergencia en pleno viaje, el creador de contenido aseguró que el accidente no detendría su travesía por el Amazonas.

Fiel a su estilo de documentar cada aspecto de su vida, afirmó tener múltiples videos del momento exacto del impacto y de todo el proceso de recuperación posterior para compartirlos con su audiencia.

Mientras algunos fans expresan su preocupación por su integridad física, otros han cuestionado su estilo de vida tras verlo participar en celebraciones poco después de recibir el alta médica por sus problemas de corazón.

