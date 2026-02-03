Yeferson Cossio lanza reality que regalará cirugías estéticas a mujeres; Alcaldía se opone

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a captar la atención de sus millones de seguidores tras anunciar el lanzamiento de un nuevo proyecto digital con el que incursiona en el formato de reality show. A través de sus redes sociales, el influenciador antioqueño reveló que está preparando un programa en el que varias de sus seguidoras podrán competir por premios millonarios, entre ellos procedimientos estéticos y otros beneficios.

Según explicó Cossio en un video publicado el viernes 16 de enero en su cuenta oficial de TikTok —donde supera los 19,7 millones de seguidores—, el reality llevará por nombre La mujer de tus sueños. En este espacio, varias participantes tendrán la oportunidad de acceder a cirugías como aumento de senos, liposucción, transferencia de grasa, rinoplastia y diseño de sonrisa cerámico, además de incentivos adicionales como meses de ropa, gimnasio, becas, alimentación, perfumes, motocicletas e incluso teléfonos de alta gama.

“Voy a hacer un súper reality”, afirmó el influenciador al detallar la magnitud de los premios que entregará durante el programa. Cossio también señaló que, por ahora, el plan contempla elegir a tres ganadoras, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar el número de beneficiadas, decisión que puso en manos de su audiencia.



La reacción en redes sociales fue inmediata. En la sección de comentarios, miles de seguidoras expresaron su interés por participar y compartieron sus expectativas frente al proyecto. Algunas manifestaron su deseo de acceder a los procedimientos estéticos, mientras que otras señalaron que preferirían premios relacionados con vivienda, educación o herramientas de estudio. También hubo peticiones para que la convocatoria se abra a mujeres de otros países y no se limite únicamente a Colombia.



Hasta el momento, Yeferson Cossio no ha confirmado la fecha de estreno del reality ni ha revelado los requisitos para inscribirse. No obstante, el creador de contenido aseguró que en los próximos días dará a conocer más detalles a través de sus plataformas digitales, donde sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre este ambicioso proyecto.