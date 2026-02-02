Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sale a la luz el motivo por el cual terminaron su relación Karol G y Feid

Sale a la luz el motivo por el cual terminaron su relación Karol G y Feid

La pareja de artistas colombianos mantuvo una relación de tres años y en los últimos días se confirmó su separación, pese a que ninguno de los dos lo anunció oficialmente.

Karol G y Feid terminaron su relación
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @grammys
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Una de las noticias que generó conmoción en la industria musical fue el fin de la relación entre Karol G y Feid. Esto después de tres años de un noviazgo que se caracterizó por su discreción y autenticidad, sin embargo, en las últimas horas se conocieron los posibles motivos de su separación.

Inicialmente, una vez se conoció su separación comenzaron las especulaciones sobre la intervención de terceras personas o desacuerdos personales, debido a que desde el pasado mes de septiembre de 2025, la pareja dejó de aparecer juntos en las diferentes ceremonias y eventos de ellos.

Puedes leer: Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja

Sin embargo, el medio especializado como TMZ afirmó que la ruptura de ‘La Bichota’ y ‘El Ferxxo’ ocurrió debido a lo complicado que tenían sus agendas profesionales, además del ritmo de trabajo de ambos resultó ser un obstáculo insuperable; finalmente, se estableció que ninguno de los dos logró adaptarse al ritmo de vida y compromisos del otro.

De igual forma, se conoció por fuentes cercanas, fue Feid quien tomó la iniciativa para conversar sobre la situación, manifestando su deseo de compartir más tiempo de calidad como pareja sin descuidar sus proyectos artísticos. Sin embargo, al no hallar un balance funcional para ambos, decidieron cerrar su ciclo sentimental.

¿Cómo fue la ruptura entre Karol G y Feid?

Por otro lado, se conoció que "La Bichota" y el "Ferxxo" decidieron manejar con hermetismo y respeto, el tema ruptura amorosa, tanto es así que el mismo medio en cuestión afirmó que la relación había terminado meses atrás, donde ambos decidieron tener una relación amistosa y profesional, sin conflictos públicos ni indirectas en redes sociales.

Puedes leer: Karol G y Feid protagonizan tenso encuentro en los Grammy 2026 tras su ruptura

Recordemos que la historia que entre Feid y Karol G comenzó a tomar fuerza en 2021 con la colaboración "FRIKI" y que se confirmó públicamente en 2023, deja un vacío importante entre sus seguidores.

Durante los Premios Grammy 2026, a pesar de la distancia sentimental, el respeto profesional permanece intacto, al punto que se conoció un video en donde se puede ver en un extremo a ‘La Bichota’, mientras que por otro lado, estaba ‘El Ferxxo’, donde no se vió ninguna interacción entre ellos.

Aunque hasta el momento ninguno de los artistas ha emitido un comunicado directo en sus redes, se espera que puedan dar declaraciones en un tiempo prudente.

Mira también: Los Simpson lanza teoría sobre muerte de Karol G en febrero; genera temor en fans

