VIDEO: Karol G, la gran sorpresa en concierto de Bad Bunny y generó euforia su reaparición

Medellín se consolidó una vez más como el epicentro mundial del reguetón y los ritmos caribeños tras el cierre de la gira del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Durante tres noches consecutivas, el Estadio Atanasio Girardot vibró con una producción de primer nivel, pero fue la jornada del domingo 25 de enero de 2026 la que marcó un antes y un después en la historia de los conciertos en Colombia.

La aparición inesperada de Karol G, quien actualmente se mantiene alejada de los focos para centrarse en nuevos proyectos, desató la euforia de miles de asistentes que no esperaban ver a su ídolo local en tarima.



La última fecha del tour no fue solo un concierto, sino una celebración de la cultura latina. Bad Bunny, en un gesto de admiración, presentó a la cantante paisa como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”.

Karol G luciendo hermosa interpretando “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny en Colombia.

El momento cumbre llegó cuando ambos interpretaron “Ahora me llama”, la colaboración que lanzaron originalmente en 2017.

Este tema, que fue fundamental en el despegue internacional de sus respectivas carreras, aportó una fuerte carga de nostalgia al espectáculo, recordando los inicios de una trayectoria que hoy los posiciona en la cima de la industria.

Además del clásico que los unió hace casi una década, el repertorio compartido incluyó éxitos más recientes que pusieron a todo el estadio de pie.

Karol G interpretó “Si antes te hubiera conocido”, uno de los temas más coreados de la noche, y “Latina Foreva”, demostrando que su conexión con el público de Medellín sigue intacta a pesar de su retiro temporal de los escenarios.

Esta participación no solo fue un regalo para sus seguidores, sino que simbolizó el cierre oficial de las presentaciones de Bad Bunny en la ciudad de la eterna primavera.

La gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" se caracterizó por su impecable puesta en escena, que incluyó elementos como 'La Casita', una estructura inspirada en la arquitectura tradicional de Puerto Rico.

A lo largo de los días 23, 24 y 25 de enero, el público colombiano experimentó un recorrido musical que fusionó géneros tradicionales del Caribe con el reguetón contemporáneo, logrando una atmósfera de fiesta constante.

¿Qué artistas invitados fueron al concierto de Bad Bunny en Medellín?

La presencia de Karol G fue el punto final de una lista de invitados de lujo que acompañaron al 'Conejo Malo' en su paso por Antioquia:

Li Saumet (23 de enero): La voz de Bomba Estéreo abrió el ciclo de sorpresas en la primera noche, aportando un matiz melódico y alternativo al interpretar el éxito “Ojitos Lindos”.

La voz de Bomba Estéreo abrió el ciclo de sorpresas en la primera noche, aportando un matiz melódico y alternativo al interpretar el éxito “Ojitos Lindos”. Arcángel (24 de enero): El legendario artista puertorriqueño tomó el escenario en la segunda fecha, deleitando a los fanáticos con himnos del género como “Tú no vive así” y “La Jumpa”.

El legendario artista puertorriqueño tomó el escenario en la segunda fecha, deleitando a los fanáticos con himnos del género como “Tú no vive así” y “La Jumpa”. Karol G (25 de enero): La 'Bichota' fue la encargada del gran final, consolidando la última noche como la más significativa de toda la gira en territorio colombiano.

