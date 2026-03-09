La línea roja de Oviedo para una fórmula con Paloma Valencia; puso condición

Las consultas interpartidistas del 8 de marzo dejaron un nuevo panorama político en Colombia y pusieron sobre la mesa una posible alianza que ya genera conversación en distintos sectores: la que podrían construir Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Tras conocerse los resultados de la jornada electoral, ambos nombres comenzaron a aparecer con fuerza dentro del escenario de la centroderecha. Mientras Paloma Valencia se consolidó como la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Oviedo sorprendió con un segundo lugar que lo posicionó como una de las figuras con mayor respaldo dentro de ese mismo espacio político.

El resultado no solo definió candidaturas, también abrió la puerta a conversaciones sobre cómo podría reorganizarse este sector político rumbo a la primera vuelta presidencial.



Juan Daniel Oviedo, la sorpresa de la jornada electoral

Si hubo un nombre que llamó la atención durante el conteo de votos fue el de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE logró ubicarse en el segundo lugar de la consulta con más de 1,2 millones de votos.

Su desempeño electoral fue interpretado por varios analistas como una de las sorpresas de la jornada. Durante la campaña, Oviedo había enfocado su discurso en temas técnicos y de gestión pública, una estrategia que logró conectar con una parte importante del electorado.

Además, su respaldo fue particularmente fuerte en Bogotá, donde consolidó una base de votantes que impulsó su resultado dentro de la consulta.

Con este panorama, su nombre comenzó a sonar como una figura clave dentro del nuevo tablero político.

Se abre la posibilidad de una fórmula presidencial

Tras conocerse los resultados, distintos sectores comenzaron a plantear la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo se convierta en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

La idea ha sido comentada tanto en redes sociales como dentro de algunos espacios políticos. Incluso, durante la jornada electoral se escucharon voces de seguidores que coreaban “vice, vice” al mencionar el nombre del exdirector del DANE.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo oficial entre ambos líderes. La posibilidad sigue en etapa de conversaciones y análisis.

Para avanzar en ese proceso, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo programaron una reunión para este lunes 9 de marzo de 2026. El encuentro tendría como objetivo revisar posibles coincidencias programáticas y explorar si existe un camino común dentro de la campaña presidencial.

La condición que Juan Daniel Oviedo plantea para una posible alianza

Tras los resultados electorales, Juan Daniel Oviedo habló sobre su futuro político en una entrevista concedida el lunes 9 de marzo a Caracol Radio. Allí se refirió a la posibilidad de acompañar a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial.

Durante la conversación, el exdirector del DANE dejó clara una condición fundamental para avanzar en cualquier acuerdo político. Según explicó, su respaldo dependería de mantener una postura independiente y coherente con sus posiciones sobre temas institucionales.

En particular, Oviedo expresó su visión sobre el acuerdo de paz firmado en 2016. En la entrevista señaló: “Yo sí creo en la paz y en la paz que se me ofreció en el acuerdo de paz de 2016 porque forma parte del bloque de constitucionalidad”.

El excandidato también indicó que su eventual participación en una fórmula presidencial dependería de que exista reconocimiento de ese acuerdo dentro del proyecto político. En ese sentido, afirmó que el país necesita posiciones que reconozcan la implementación del acuerdo y que permitan avanzar hacia una mayor tranquilidad para la población.

“Si ella asume esa posición, perfecto, podemos conversar”, señaló Oviedo al referirse directamente a Paloma Valencia, dejando abierta la puerta al diálogo pero marcando con claridad el punto que considera clave dentro de cualquier posible alianza política.

