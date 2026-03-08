Paloma Valencia arma parranda tras ganar en las consultas; Vicky Dávila llegó a la fiesta

Paloma Valencia logró una victoria contundente en la Gran Consulta de la centroderecha y aseguró su lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo.

La senadora del Centro Democrático se impuso frente a otros ocho aspirantes que buscaban representar a este sector político.

Con el 72 % de las mesas escrutadas, Valencia ya acumulaba más de 2,2 millones de votos, una cifra que la posicionó como la favorita dentro de esta votación interpartidista.

El resultado mostró un amplio respaldo dentro de la consulta, donde obtuvo cerca del 46 % del total de votos registrados entre las tres consultas que se realizaron ese mismo día.

Gracias a este resultado, la dirigente política se convierte en la candidata oficial del Centro Democrático y de la coalición que participó en la Gran Consulta por Colombia. Ahora su nombre aparecerá en el tarjetón de la primera vuelta presidencial, donde competirá por llegar a la Casa de Nariño.

La Gran Consulta fue el mecanismo que utilizó el sector de la centroderecha para elegir a su representante único en las elecciones presidenciales. En esta contienda participaron nueve aspirantes que buscaban el respaldo de los votantes.

Entre los nombres que hicieron parte del proceso estuvieron David Luna, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán. Cada uno presentó sus propuestas y recorrió diferentes regiones del país durante la campaña.

Sin embargo, desde los primeros resultados del escrutinio se evidenció una ventaja importante de Paloma Valencia sobre el resto de candidatos. Esa diferencia se fue ampliando a medida que avanzaba el conteo de votos, consolidando su triunfo dentro de la consulta.



Paloma Valencia arma parranda tras ganar en las consultas interpartidistas

Luego de conocerse su victoria en la Gran Consulta, Paloma Valencia celebró el resultado en su sede de campaña junto a simpatizantes, colaboradores y parte de su equipo político.

El ambiente fue de fiesta desde las primeras horas de la noche, cuando comenzaron a llegar seguidores para acompañar el momento.

En el lugar se armó una verdadera celebración con música de papayera, tamboras y un ambiente festivo que reunió a quienes estuvieron trabajando durante la campaña. Entre aplausos, abrazos y fotos, la candidata agradeció el respaldo recibido durante la jornada electoral.

A la celebración también llegó la excandidata Vicky Dávila, quien participó en la misma consulta. Dávila se acercó para felicitar a Valencia por el resultado y expresarle sus buenos deseos de cara a la siguiente etapa de la contienda presidencial.

La reunión se extendió durante varios momentos mientras seguidores y miembros de la campaña compartían el triunfo que dejó a Paloma Valencia como la candidata del sector para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.