¿Puedo votar con cédula digital este 8 de marzo? Esto debes saber antes de ir a las urnas

Muchos colombianos que se preparan para participar en las elecciones del 8 de marzo tienen una duda frecuente: si es posible votar usando la cédula digital. La respuesta es sí.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este documento es totalmente válido para ejercer el derecho al voto durante la jornada electoral.

Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, es decir, a quienes ocuparán las curules del Senado y la Cámara de Representantes.

Además, en algunos puestos de votación también se podrá participar en consultas de coaliciones políticas que buscan definir candidatos para futuras elecciones.

Ante la cercanía de la jornada electoral, muchas personas han buscado información sobre qué documento deben presentar al momento de votar. En ese contexto, la Registraduría ha aclarado cuáles son las opciones válidas y cuáles no sirven.

La cédula digital sí es válida para votar

Si tienes cédula digital, puedes participar en las elecciones sin ningún problema. Este documento cuenta con dos presentaciones oficiales que son aceptadas durante la jornada electoral.

La primera es la versión digital en el celular, que se muestra desde la aplicación oficial llamada Cédula Digital Colombia. En este caso, el ciudadano debe ingresar a la app y acceder mediante los mecanismos de seguridad, como la verificación biométrica facial.

Una vez abierta, el jurado de votación podrá confirmar la identidad directamente desde el dispositivo.

La segunda opción es la tarjeta de policarbonato, que es la versión física que reciben los ciudadanos cuando realizan el trámite de cédula digital. Esta tarjeta tiene características de seguridad similares a las de otros documentos oficiales y también es completamente válida para votar.

En ambos casos, el documento permite identificarse ante los jurados de votación y participar normalmente en la jornada electoral.

Documentos que no sirven para votar

Así como hay documentos válidos, también existen algunos que no permiten ejercer el voto.

Por ejemplo, no se puede votar mostrando fotografías de la cédula, pantallazos guardados en el celular ni fotocopias del documento. Estos formatos no son aceptados porque no permiten verificar la autenticidad del documento ni confirmar la identidad del votante.

Tampoco es válido votar con la contraseña del trámite de la cédula, es decir, el documento provisional que se entrega cuando alguien solicita por primera vez su identificación o cuando hace un duplicado.

Otro caso que genera dudas es el de quienes han perdido su documento. La denuncia por pérdida de cédula tampoco funciona como documento de identificación para votar. En ese escenario, la persona deberá esperar a tener nuevamente su documento oficial.

Qué se elige en las elecciones del 8 de marzo

Durante la jornada electoral, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República.

En el caso del Senado, los votantes seleccionarán a los candidatos que representarán a todo el país a través de listas nacionales. También existe una circunscripción especial destinada a los pueblos indígenas.

Por otro lado, en la Cámara de Representantes se eligen los candidatos que representan a cada departamento del país. Además, existen curules especiales destinadas a comunidades afrodescendientes, indígenas y a los colombianos que viven en el exterior.

Dependiendo del puesto de votación, algunos ciudadanos también podrán solicitar el tarjetón de las consultas presidenciales de coaliciones políticas, un proceso en el que se define quién será el candidato único de determinados grupos políticos.