Ley seca por elecciones en Colombia: horarios en Medellín y Barranquilla este 8 de marzo

Autoridades aplicarán restricción al consumo y venta de licor durante el fin de semana electoral en estas ciudades para garantizar orden público y control durante la jornada.

Foto: ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

Colombia tendrá jornada electoral el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día la ciudadanía elegirá Senado y Cámara de Representantes y participará en consultas interpartidistas.

Para garantizar orden público durante las votaciones, el Gobierno nacional expidió el decreto 0188 que establece medidas de control en todo el país.

Puedes leer: Elecciones 8 de marzo: cuándo inicia y cuándo termina Ley seca en Bogotá por votaciones

Entre ellas aparece la ley seca, una restricción temporal que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

La medida busca disminuir incidentes durante la jornada democrática y facilitar el trabajo de autoridades encargadas de vigilancia. Durante ese periodo queda prohibida la venta de licor en bares, discotecas, tiendas, supermercados y otros establecimientos comerciales. Tampoco se permite consumo en espacios públicos.

Quien incumpla la norma se expone a sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

¿Cómo funcionará la ley seca en Medellín durante las elecciones?

La Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, confirmó la aplicación de la ley seca durante el fin de semana electoral con operativos de control en establecimientos comerciales y zonas cercanas a los puestos de votación.

La medida busca garantizar tranquilidad durante la jornada democrática y facilitar el trabajo de las autoridades de seguridad.

Horario:

  • Inicio: sábado 7 de marzo, 6:00 p. m.
  • Fin: lunes 9 de marzo, 12:00 p. m.

Durante ese periodo no se permitirá venta de bebidas alcohólicas en bares, discotecas, tiendas ni supermercados. Tampoco se autoriza consumo en espacios públicos.

Puedes ver: Elecciones 8 de marzo: así se acuerda el día libre por votar, ¿eliges tú o tu jefe?

¿Cómo funcionará la ley seca en Barranquilla durante las elecciones?

En Barranquilla la Alcaldía encabezada po Alejandro Char también aplicará la ley seca durante el fin de semana electoral con base en los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional.

Autoridades locales anunciaron controles en establecimientos comerciales y patrullaje en sectores donde funcionan puestos de votación.

Horario:

  • Desde: sábado 7 de marzo, 6:00 p. m.
  • Hasta: lunes 9 de marzo, 12:00 p. m.

Durante la vigencia de la medida, establecimientos como bares, discotecas, tiendas y supermercados no podrán vender bebidas alcohólicas. Además, el consumo de licor en espacios públicos tampoco estará permitido.

Jornada electoral del 8 de marzo en Barranquilla

Las elecciones legislativas en Colombia se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país.

Millones de ciudadanos aparecen habilitados para votar en puestos distribuidos en capitales, municipios y zonas rurales. Para participar se debe presentar la cédula física o la versión digital oficial.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía consultar con anticipación el puesto asignado y cumplir las medidas vigentes durante el fin de semana electoral. El objetivo consiste en garantizar condiciones de tranquilidad durante el proceso democrático.

Mira también: Cómo votar correctamente el 8 de marzo: errores que podrían anular tu voto

