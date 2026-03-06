Ella era Yuris Cristel García: falleció en atracción de Chinácota; tenía un hijo de 4 años

El nombre de Yuris Cristel Camila García Manrique empezó a circular con fuerza en redes y medios después del accidente que terminó con su vida en una zona turística rural del municipio de Chinácota, en Norte de Santander.

Tenía 28 años, era oriunda de Tibú y, según relatan sus familiares, era una mujer trabajadora y dedicada a su pequeño hijo de cuatro años.

Su historia ha generado conmoción entre quienes la conocieron y también entre muchas personas que se enteraron de lo ocurrido a través de redes sociales. Para su familia, hablar de Yuris es recordar a una mujer joven que mantenía un fuerte vínculo con los suyos y que siempre estaba pendiente de su hijo.

Quienes la rodeaban la describen como alguien cercana, alegre y muy unida a su familia. Desde Tibú, donde creció, mantuvo siempre la relación con sus seres queridos, que ahora recuerdan diferentes momentos compartidos con ella.

Uno de los aspectos que más mencionan sus allegados es su faceta como madre. Su hijo de cuatro años ocupaba un lugar central en su vida diaria. Gran parte de su tiempo estaba dedicado a él y a las responsabilidades que implica sacarlo adelante.

El accidente que cambió todo

El hecho ocurrió en una zona turística rural del municipio de Chinácota, un lugar frecuentado por visitantes que buscan actividades al aire libre y espacios de recreación. Según el relato entregado por un familiar, Yuris se encontraba disfrutando de una atracción tipo tobogán abierto.

En ese momento descendía utilizando un cojín inflable, como lo hacen habitualmente los visitantes que utilizan ese tipo de estructuras. Sin embargo, en una de las curvas el inflable habría salido de la estructura, provocando que la joven cayera al vacío desde una altura aproximada de más de cinco metros.

El impacto generó de inmediato preocupación entre quienes estaban en el lugar. Testigos y personas cercanas acudieron a auxiliarla mientras se organizaba su traslado hacia un centro médico.

De acuerdo con lo que relató uno de sus primos, Yuris se encontraba consciente cuando comenzaron a trasladarla hacia Chinácota para recibir atención médica. Sin embargo, durante el trayecto su estado se complicó y falleció antes de llegar al lugar donde sería atendida.

Reclamos de la familia tras lo ocurrido

Luego de conocerse lo sucedido, familiares y personas cercanas empezaron a compartir su inconformidad por lo que, según ellos, habría ocurrido después del accidente.

Uno de los puntos que más ha generado molestia es la versión entregada por allegados que aseguran que personal del lugar habría intentado persuadir a la amiga que acompañaba a Yuris para que indicara que la muerte había ocurrido en una pista de motocross y no en el tobogán donde se produjo la caída.

También han señalado otras situaciones que, según ellos, evidencian posibles fallas en el sitio. Entre esas denuncias se menciona que no había ambulancia disponible para atender emergencias dentro del complejo turístico.

Por esa razón, la joven tuvo que ser trasladada en un vehículo particular hacia Chinácota. Para la familia, esa situación complicó la atención inmediata que necesitaba tras el fuerte impacto.

Otro de los puntos mencionados por sus allegados tiene que ver con las condiciones de seguridad de la atracción. Según indican, el tobogán no contaría con las medidas necesarias para garantizar la protección de quienes deciden usarlo.