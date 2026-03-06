A exparticipante del Desafío le robaron la moto del reality; le están pidiendo dinero

El creador de contenido Mateus, recordado por su participación en el programa Desafío 2023, denunció en redes sociales el robo de la motocicleta que obtuvo como premio durante su paso por el reality de competencia física.

El exconcursante publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram para contar lo sucedido y pedir ayuda a sus seguidores para recuperar el vehículo. Según explicó, el robo ocurrió el 6 de febrero en el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

La motocicleta robada corresponde a una Dominar 400, modelo que el participante obtuvo como parte de los premios entregados durante la competencia televisiva.



Mateus explicó que dejó el vehículo estacionado por unos minutos en un parqueadero y, cuando regresó, ya no se encontraba en el lugar.

¿Qué dijo Mateus, del Desafío, tras el robo de la moto que ganó en el reality?

El joven compartió su preocupación con sus seguidores a través de historias en Instagram, donde explicó que el robo ocurrió en cuestión de minutos.

En uno de los videos publicados, aprovechó para pedir apoyo a las personas que viven en el sector para tratar de localizar la motocicleta.

En ese mensaje también ofreció dinero a quien pudiera ayudar a encontrar el vehículo. En su publicación explicó que daría una recompensa de $500.000 pesos a la persona que aportara información que permitiera recuperarlo.

Gente, me acaba de pasar algo re malo, me acaban de robar la moto. La dejé un momentico acá en el parqueadero, me la acaban de quitar, no sé qué hacer muchachos, estoy reperdido. sigue en el barrio, estoy seguro que sigue en el barrio. Necesito que me la ayuden a buscar, el que la encuentre. O sea, si la ven ya, si me ayudan a recuperarla, le doy 500 mil pesos al que sea Afirmó.

Después de publicar la denuncia, el exconcursante afirmó que empezó a recibir mensajes de seguidores que aseguraban tener pistas sobre lo ocurrido.

Entre el material que le enviaron apareció una fotografía de un hombre que, según las versiones recibidas por el influencer, sería la persona que se llevó la motocicleta.

Mateus decidió compartir esa imagen en sus redes sociales con el objetivo de ampliar la búsqueda del vehículo y obtener más información sobre el posible responsable.

También señaló que existía la posibilidad de que las personas involucradas en el robo estuvieran viendo sus transmisiones o publicaciones en redes sociales mientras él relataba lo sucedido.

Robo de moto a exparticipante del Desafío Fotos: @the_david_mateus

Horas después de denunciar el robo, Mateus volvió a aparecer en Instagram para contar que recibió una llamada relacionada con el caso.

Según relató, una persona se comunicó con él para pedir dinero a cambio de devolver la motocicleta. El exconcursante grabó parte de la conversación y compartió el audio con sus seguidores.

En el registro se escuchan instrucciones sobre la forma en la que supuestamente podría recuperar el vehículo. Quien llamó también le pidió mantenerse atento al teléfono y evitar acercarse demasiado para impedir grabaciones o fotografías.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce información oficial sobre la recuperación del vehículo ni sobre posibles capturas relacionadas con el robo denunciado por el exparticipante del programa.

