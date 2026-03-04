Exseñorita Antioquia revela que su pregunta de bala fue inspirada por un periodista

En entrevista con el programa El Klub de La Kalle, Laura Gallego, exseñorita Antioquia, se refirió sin rodeos a la controversia que generó una de sus preguntas más comentadas en redes sociales.

La exreina aclaró que la frase que desató críticas no fue una ocurrencia espontánea ni una idea original suya, sino que estuvo inspirada en el formato que utiliza un periodista político reconocido en plataformas digitales.

Laura Gallego explica la verdadera razón de su polémica con "la bala"

Durante la conversación explicó que la dinámica ya existía y que ella simplemente la adaptó a su estilo. “No fue un influencer, fue un periodista y un periodista político”, dijo al aire, dejando claro que tomó como referencia el contenido de alguien que, según señaló, muchos conocen en el ámbito digital.



Incluso mencionó el nombre del espacio del comunicador, asegurando que allí se formula una pregunta similar a la que ella replicó.Gallego sostuvo que, antes de plantearla, revisó cómo funcionaba esa dinámica en otros escenarios.

Según contó, no solo se inspiró en el formato, sino que buscó contextualizarlo dentro del debate político que estaba abordando en ese momento. Para ella, la intención era generar una reacción y poner sobre la mesa posturas claras frente a ciertos personajes públicos.

También explicó que el contexto fue determinante. De acuerdo con sus palabras, el entonces candidato Santiago Botero utilizaba con frecuencia en su discurso términos como “bala” y “balín”, lo que la llevó a construir su pregunta alrededor de ese mismo lenguaje.

“Entonces yo dije: ‘bueno, Santiago habla de bala, habla de balín, vamos a preguntarle’”, relató durante la entrevista.En ese sentido, detalló cómo formuló el cuestionamiento que luego se volvió viral.

Mencionó que, dentro de la corriente ideológica que ella defiende, hay dos figuras que considera especialmente polémicas: Daniel Quintero y Gustavo Petro. A partir de allí construyó la escena hipotética que planteó en redes, preguntando a quién se le daría una bala en un escenario ficticio.

La exseñorita Antioquia insistió en que se trató de una dinámica simbólica, utilizada como recurso retórico dentro de entrevistas políticas que realizaba en sus plataformas digitales. Recalcó que su intención no era promover la violencia ni enviar un mensaje agresivo, sino provocar respuestas directas de sus invitados frente a figuras públicas que generan divisiones.

Finalmente, Gallego subrayó que no se considera una persona violenta ni alguien que incite a hacer daño. Afirmó que el formato buscaba generar conversación y debate, aunque reconoció que la forma en que fue interpretado por algunos sectores terminó amplificando la polémica.

