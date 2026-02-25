La razón detrás del cambio de Paulina Vega en redes que pocos esperaban; "Manejo de ego"

La modelo y empresaria colombiana Paulina Vega decidió remover el título de 'Miss Universo' de su biografía en redes sociales y desde su cuenta personal, explicó por qué tomó esa decisión y qué desea transmitir con ella.

La reflexión fue compartida el 24 de febrero de 2026 en una publicación en la que habló sobre su experiencia y su valor más allá de títulos.

¿Qué dijo Paulina Vega respecto a su participación en Miss Universo?

La modelo, conocida por haber obtenido la corona de Miss Universo en 2014, cuando representó a Colombia en ese certamen internacional, señaló que ese logro le trajo importantes oportunidades profesionales y personales. En sus palabras, aquello le permitió vivir experiencias “transformadoras y enriquecedoras” que marcaron su crecimiento.



Sin embargo, aclaró que su decisión de eliminar la referencia en su biografía no implicó falta de gratitud por ese reconocimiento.



En su mensaje, la exreina afirmó que el proceso personal estuvo relacionado con la manera en que ella maneja las expectativas, la fama y la valoración propia. “Fue más un tema de manejo de ego… De no atar mi valor plenamente a ese título”, escribió la empresaria, agregando que su intención no fue rechazar lo vivido, sino recordar que su identidad no depende de un reconocimiento externo.

La modelo expresó que quiso dejar claro que su valor como persona “no depende de una competencia o de reconocimiento” y que su esencia va más allá de cualquier logro alcanzado en el pasado.

Además, señaló que la decisión de retirar ese logro de su biografía tuvo un carácter “simbólico” y representó la posibilidad de soltar un capítulo importante sin que se convirtiera en una carga emocional o en una etiqueta que determinara quién es hoy.

La reina, también aprovechó la plataforma para dirigirse a las jóvenes que la siguen, especialmente a niñas y mujeres que sueñan con carreras en modelaje o concursos de belleza. En su publicación, aseguró que no puede identificarse con ese sueño desde su infancia, pues “en su caso nunca soñé cuando era pequeña en ser Miss Universo o modelo."

Su reflejo fue que, aunque en algún momento sintió “el deseo de representar a su país”, ese objetivo surgió desde otra perspectiva de su vida, no como una meta soñada desde niña.

El mensaje difundido por la reina provocó diversas reacciones en redes sociales, los usuarios expresaron posturas distintas frente a su decisión. Algunos comentarios mostraron respaldo y comprensión, mientras otros plantearon cuestionamientos y opiniones críticas sobre el alcance de ese mensaje en su trayectoria pública.