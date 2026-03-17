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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Andrea Valdiri está embarazada otra vez? Video desata dudas de un tercer hijo

¿Andrea Valdiri está embarazada otra vez? Video desata dudas de un tercer hijo

Un video grabado durante los 15 años de Isabella Valdiri mostró un gesto de la creadora de contenido junto a su pareja que dio lugar a versiones sobre un posible embarazo.

¿Andrea Valdiri está embarazada otra vez? Video desata dudas de un tercer hijo
Andrea Valdiri y Daniel Sepulveda
Foto: @andreavaldirisos
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Durante la celebración de los 15 años de su hija, la creadora de contenido Andrea Valdiri se convirtió en tendencia luego de que un video del evento comenzara a circular en redes sociales. En las imágenes aparece junto a su pareja, situación que dio paso a comentarios sobre un posible embarazo.

El hecho ocurrió en medio de la fiesta de su hija mayor, Isabella, un evento que reunió a más de 100 invitados y que generó conversación en plataformas digitales por su organización y el nivel de producción. La celebración se llevó a cabo en Cartagena y contó con distintos momentos que fueron compartidos por asistentes y seguidores.

Puedes leer: Error garrafal en fiesta de hija de Andrea Valdiri; mamás piden ayuda urgente por ese detalle

En varios de los clips difundidos, se observa a la influenciadora en un ambiente familiar, interactuando con su pareja y disfrutando del evento. Sin embargo, uno de esos momentos fue el que llamó especialmente la atención de los usuarios.

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¿Qué pasó en los 15 años de Isabella Valdiri que generó rumores de embarazo?

En el video, su pareja se acerca y besa su vientre, además de acariciarlo. Ese gesto puntual fue interpretado por algunos usuarios como una señal que podría indicar un embarazo.

A partir de estas imágenes publicadas en Faranduleandoof, comenzaron a aparecer comentarios en redes sociales donde se menciona la posibilidad de un tercer hijo. El contenido se viralizó rápidamente y generó múltiples interpretaciones entre quienes siguen la vida de la creadora de contenido.

Puedes ver: Quién es el papá de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri; ¿está vivo?

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Mientras algunos consideran que la escena podría tener un significado especial, otros la interpretan como una muestra de afecto sin mayor implicación. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Disfruta bella, eres tú la que lo vas a cuidar, amar”, “Qué bien, un papá para cada hijo, eso me parece un buen ejemplo para las hijas” y “Así va asegurando la pensión”.

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se pronunció sobre los rumores, ni tampoco su pareja. Por esta razón, la información que circula se mantiene basada en interpretaciones de los usuarios y no en datos confirmados.

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  2. Fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri, Isabella Valdiri
    Andrea Valdiri e Isabella Valdiri
    Foto: Instagram @andreavaldirisos
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Por otro lado, la fiesta de 15 años de Isabella logró captar la atención del público por distintos detalles. El evento incluyó presentaciones musicales, decoración llamativa y una amplia asistencia, elementos que impulsaron su visibilidad en plataformas digitales.

Además, varias figuras del entretenimiento y creadores de contenido reaccionaron a la celebración, lo que aumentó su alcance y mantuvo el tema en tendencia durante varios días.

Actualmente, la creadora de contenido es madre de dos hijas. En caso de confirmarse la información que circula, se trataría de su tercer hijo. Por ahora, el tema se basa en el video difundido entre los internautas y en las reacciones generadas, a la espera de una declaración oficial que permita aclarar la situación.

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