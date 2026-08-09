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¿Qué le pasó? Silvestre Dangond dejó en shock a Medellín con un drástico cambio de look

El cantante Silvestre Dangond sorprendió a todos al aparecer completamente calvo en el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026.

Silvestre Dangond sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio de look
Silvestre Dangond sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio de look
/Foto: Facebook: Silvestre Dangond
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

La reciente edición del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 en Medellín no solo será recordada por la calidad musical de sus artistas, sino por un hecho estético que nadie vio venir.

El reconocido cantante guajiro Silvestre Dangond apareció completamente calvo, desatando una locura colectiva entre los miles de asistentes que llenaron el Estadio Atanasio Girardot y provocando una ola masiva de reacciones en las plataformas digitales.

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La expectativa por ver al intérprete de Ya no me duele más era absoluta.

Sin embargo, cuando las luces del escenario se encendieron pasada la medianoche, el público tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo.

Vestido de punta en blanco y portando una llamativa pañoleta verde, el artista dejó al descubierto su cabeza totalmente rapada por primera vez en su carrera.

Puedes leer: Rolando Ochoa le cobra en vivo a Silvestre Dangond; es una millonada

Silvestre Dangond dejó en shock a Medellín con un drástico cambio de look
Silvestre Dangond dejó en shock a Medellín con un drástico cambio de look

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Este radical nuevo look de Silvestre Dangond rompe con décadas de una imagen caracterizada por cabellos rebeldes, copetes o estilos más tradicionales dentro del género.

A pesar del impacto visual, la energía del urumitero se mantuvo intacta. El cantante ofreció un espectáculo impecable, interpretando sus mejores éxitos románticos y fiesteros, demostrando que su talento va mucho más allá de cualquier aspecto físico.

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¿Por qué se rapó Silvestre Dangond?

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de prensa han emitido un comunicado oficial que explique las razones detrás de esta drástica decisión.

Mientras algunos portales de entretenimiento especulan que el drástico corte podría responder a un nuevo proyecto audiovisual, una promesa personal o simplemente una renovación de estilo para esta etapa de su vida, el misterio sigue abierto.

Puedes leer: Silvestre Dangond deja sin palabras a su mamá por millonario regalo; hay video

Lo que sí es una realidad es el fenómeno digital que ha desatado. Las búsquedas sobre Silvestre Dangond calvo se dispararon en cuestión de minutos.

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Las redes sociales se inundaron de fotos, videos en alta definición y, por supuesto, una enorme cantidad de memes sobre Silvestre Dangond donde usuarios le compara con personajes célebres de la cultura pop como el cantante Pitbull, el villano Lex Luthor o el recordado personaje de anime Krilin.

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