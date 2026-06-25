Rolando Ochoa le cobra en vivo a Silvestre Dangond; es una millonada

Silvestre Dangond y Rolando Ochoa habían formado una dupla. Sin embargo, entre estos dos grandes artistas existe una cuenta pendiente que salió a la luz recientemente. En una reciente visita a El Klub de La Kalle, R8, conocido cariñosamente como R8, aprovechó los micrófonos para lanzarle un mensaje directo a su excompañero: "es hora de pagar la deuda".

Todo ocurrió en medio de una entrevista cargada de anécdotas, donde se recordó la época de la "Novena Batalla". Según relató el acordeonero, la tensión y la competitividad sana del momento los llevó a sellar un pacto que hoy, años después, sigue sin cumplirse.

Puedes leer: Rolando Ochoa perdió un dedo en delicado accidente: “Me salvé de milagro”



¿Por qué Silvestre Dangond le debe dinero a Rolando Ochoa?

La historia de esta deuda se remonta a los días en que grababan y promocionaban el álbum 'La Novena Batalla'. En ese contexto, el compositor y Rolando realizaron una apuesta sobre cuál de las canciones del disco se convertiría en un éxito primero.

Silvestre apostaba por un tema, mientras que R8 defendía otro. Al final, los resultados favorecieron a la visión de R8, lo que automáticamente convertía al actor en el deudor de un vehículo, Rolando no dudó en bromear sobre la situación:

"Págame mi carro, te gané la apuesta en la novena batalla el cual no pagaste el carro que apostaba". Ante la pregunta de los locutores sobre si la deuda seguía vigente, R8 respondió entre risas que, si se aplicaran los intereses correspondientes al tiempo transcurrido, la cifra sería astronómica: "Si es en interés, se me debe el avión ese", afirmó refiriéndose a la aeronave privada del cantante.

¿Cuánto le debe Silvestre Dangond a Rolando Ochoa?

Publicidad

Aunque hoy en día hablen de aviones, la apuesta original tenía un valor específico y bastante generoso para la época. Rolando aclaró que el trato consistía en un automóvil con un presupuesto definido. "Era un carro que tenía un límite de 30 millones en ese tiempo", explicó el acordeonero.

Puedes leer: Rolando Ochoa y la seria promesa con Omar Geles tres días antes del fallecimiento

Publicidad

A pesar del reclamo público,el acordeonero dejó claro que todo se trata de una broma interna entre amigos que refleja la gran afinidad y confianza que tienen. Recordó que en aquellos días, Silvestre solía manejar las cuentas de la nómina y tenía la solvencia para cumplir, pero la vorágine del éxito y el tiempo hicieron que el carro nunca llegara al garaje de los Ochoa.

R8 también aprovechó para recordar cómo era trabajar con Dangond en tarima, describiéndolo como un artista eufórico que vive la música de manera real, lo que a veces le generaba situaciones cómicas debido a su propia seriedad inicial. "Él se me paraba adelante y bailaba... me decía: 'Ríete desgraciado, ríete'", confesó sobre la presión que sentía para soltarse más en el escenario.

Actualmente, Rolando Ochoa se encuentra celebrando sus 25 años de carrera con un álbum especial donde participan diversos artistas, y aunque Silvestre no pudo estar presente en esta producción por motivos de agenda, la relación entre ambos sigue siendo de respeto y admiración mutua.