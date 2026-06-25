Rolando Ochoa perdió un dedo en delicado accidente: “Me salvé de milagro”

En una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, el reconocido acordeonero, compositor y productor Rolando Ochoa, más conocido como R8, compartió detalles inéditos sobre un evento que marcó su vida y su carrera para siempre.

Durante la conversación, el artista relató cómo un accidente de tránsito ocurrido en el año 2002 no solo le costó la pérdida de un dedo del pie, sino que se convirtió en un testimonio de fe y supervivencia.

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El suceso tuvo lugar en la madrugada, aproximadamente a las 3:30 a.m., mientras Rolando Ochoa viajaba en bus hacia Venezuela. El músico describe que, en medio de una profunda angustia espiritual y tras realizar una oración pidiendo perdón, experimentó una premonición que le salvó la vida.



Según el relato del artista: "Esa vocecita en el fondo que te dice: 'Voltéate'. Entonces yo digo... '¿Qué tal que algo pase?'... mejor me voy a voltear". Apenas cinco minutos después de cambiar su posición, un bus que venía en sentido contrario colisionó de frente contra el vehículo en el que viajaba Ochoa, impactando exactamente en el lugar donde él tenía la cabeza momentos antes.

El impacto fue devastador. Rolando Ochoa comentó que el golpe levantó el piso del bus y él terminó cayendo en el área del portaequipajes, gravemente herido. En ese instante, sufrió la pérdida de un dedo del pie: "Ahí perdí un dedo del pie inmediatamente lo perdí, se voló... Dios se habló literalmente y me salvó la vida".

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¿Qué consecuencias tuvo el accidente con Rolando Ochoa?

Rolando Ochoa comentó que el proceso médico posterior fue complejo, ya que el impacto fue tan fuerte que el dedo terminó incrustado cerca del talón por la parte interna del pie, lo que obligó a una reconstrucción completa de la zona.

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Además explicó que la afectación fue tanto física como psicológica. Rolando permaneció aproximadamente tres meses sin poder caminar, lo que resultó en una desorientación motora inusual. Al respecto, el artista citó: "Se me olvidó un poquito caminar... me bloqueé, no sabía cómo apoyar, si era primero apoyando el talón".

Para recuperar su movilidad, Ochoa tuvo que someterse a intensas terapias físicas que le permitieran recordar cómo dar un paso correctamente. A pesar de la recuperación, el accidente le dejó secuelas permanentes como que uno de los dedos quedo rígido y no lo puede doblar.

Pese a eso, Rolando, mencionó que este accidente, sumado a otras experiencias traumáticas como un secuestro que vivió años después, le enseñó a valorar las cosas más simples de la existencia. "Todo pasa para que uno valore el estar libre y lo que Dios nos dio".