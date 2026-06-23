El extraño ritual que hizo Lina Tejeiro durante su viaje a México, ¿soltera otra vez?

Lina Tejeiro se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales tras su reciente viaje a México. La actriz compartió varios momentos de su experiencia en el país azteca durante el Mundial y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral debido a un curioso “ritual” relacionado con su vida sentimental.

Durante sus recorridos turísticos por México, Lina mostró un video que captó la atención de sus millones de seguidores. En las imágenes, se le observa participando en una tradición popular frente a una estatua conocida por, supuestamente, atraer el amor.

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Según las explicaciones del guía turístico que acompañaba al grupo, la tradición dicta que quienes besan la figura una vez regresarán a México acompañados de una pareja, mientras que aquellos que la besan en dos ocasiones volverán con un esposo.



La situación generó muchas risas cuando Lina Tejeiro, entre risas, decidió seguir la broma y consultó al guía sobre qué ocurriría si besaba la estatua una tercera vez.

¿Cómo fue el ritual que terminó haciendo Lina Tejeiro?

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Con su característico sentido del humor, la actriz preguntó si un tercer beso significa regresar esperando un hijo, haciendo una clara alusión a su embarazo actual.

El guía, entrando en la dinámica, respondió de forma jocosa sugiriendo que Lina probablemente ya había besado la figura en una visita previa, lo que explicaría su situación actual. Ante el comentario, la artista reaccionó con risas, afirmando que la habían "descubierto", y no terminó haciendo el ritual.

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Cabe recordar que Lina Tejeiro confirmó recientemente que está esperando un niño, a quien llamará Gael. Aunque compartió esta importante noticia con sus seguidores, la identidad del padre del bebé continúa siendo un asunto que la actriz ha preferido mantener en reserva.

Si bien Lina ha sido discreta respecto a su vida sentimental, en redes sociales y algunos espacios de entretenimiento han surgido especulaciones sobre una posible relación con Daniel Gómez, empresario y mánager musical, a quien algunos señalan como el posible padre del menor.

Sin embargo, la actriz no ha confirmado ni desmentido dichas versiones y, por el momento, permanece enfocada en disfrutar de su embarazo y en compartir con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa de su vida.

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