Tini rompe el silencio sobre Greeicy y Mike Bahía tras ser mencionada en triángulo amoroso

Seguramente te has topado en redes sociales con el video de Greeicy Rendón donde, entre lágrimas, parece confesar el fin de su relación con Mike Bahía.

Lo que nadie esperaba era que el nombre de Tini Stoessel terminara en medio de esta tormenta mediática, generando rumores sobre un supuesto triángulo amoroso que encendió las alarmas de sus seguidores.

Sin embargo, la "Triple T" no se quedó callada y decidió aclarar la situación de una vez por todas, demostrando que su vínculo con la caleña es puramente amistoso.



¿Qué pasó entre Tini Stoessel y Greeicy Rendón?

La controversia comenzó cuando se viralizó un fragmento de una entrevista de Greeicy con el creador de contenido Andoni Valgardi.



En las imágenes, se observa a la intérprete de Curándote con la voz entrecortada, afirmando que la gente suele idealizar las relaciones y que no quería llorar.

En un momento que dejó a todos boquiabiertos, Greeicy mencionó haber sentido una afinidad especial por una "amiguita" y señaló directamente a Tini, sugiriendo un interés amoroso que no sabía cómo contarle a su pareja.

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Aunque este comentario fue parte de una broma que la misma Greeicy aclaró en la misma conversación, el clip fue sacado de contexto y se difundió rápidamente como si fuera una confesión real de infidelidad o ruptura.

Ante la magnitud de las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con su colega, Tini Stoessel utilizó sus redes sociales para responder de forma corta pero muy significativa.

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"El resultado estuvo bien. TE AMOOO", escribió la argentina, dejando ver la cercanía, el cariño y la complicidad que mantiene con su amiga.

Con este mensaje, Tini no solo mostró que estaba al tanto de la broma, sino que sirvió para despejar cualquier duda sobre un supuesto vínculo amoroso entre ambas, el cual realmente no existe.

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¿Siguen juntos Greeicy y Mike Bahía tras el video viral?

A pesar del drama generado por el video descontextualizado, la relación entre Greeicy y Mike Bahía, padres del pequeño Kai, parece mantenerse estable.

Los seguidores de la pareja, considerada una de las más queridas de la farándula, temieron lo peor al ver a la artista llorar frente a las cámaras y hablar de una supuesta confusión sentimental.

No obstante, la reacción de los involucrados sugiere que todo sigue bajo control en su hogar.

Incluso el propio Mike Bahía habría reaccionado a la ola de rumores compartiendo un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación de que su unión con Greeicy sigue siendo sólida.

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Esta respuesta conjunta de los tres artistas involucrados pone fin a las teorías de un triángulo amoroso, reafirmando que lo que une a Tini y Greeicy es una amistad que se ha fortalecido con el paso del tiempo.

Es importante recordar que Tini Stoessel se encuentra en un gran momento profesional, preparándose para aterrizar en Bogotá con su concierto conceptual 'Futttura', lo que demuestra que su enfoque está totalmente en su carrera y en mantener sus vínculos afectivos sanos y transparentes.

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Así, lo que comenzó como un video viral que paralizó las redes, terminó siendo una muestra más de la buena onda que existe entre las estrellas del pop latino.