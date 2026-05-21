Reacción de Greeicy Rendón ante propuesta de un millonario en Miami: "En jet privado"

La ciudad de Miami siempre es escenario de momentos inesperados para las celebridades, pero pocos han causado tanto revuelo como el reciente encuentro de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón con un ciudadano extranjero.

La artista, reconocida internacionalmente por éxitos como Amantes, Los consejos y Más fuerte, se volvió tendencia en las plataformas digitales tras la difusión de un video que capturó un intercambio bastante inusual en plena vía pública de la "Ciudad del Sol".

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En el clip, se observa cómo un hombre de origen europeo se acerca a la caleña con una propuesta que dejó a más de uno con la boca abierta: abandonar todo para viajar de inmediato a Europa en un avión privado.



El momento, que rápidamente se esparció por las redes de entretenimiento, muestra al sujeto intentando convencer a la artista de subir a su aeronave.

“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vayas conmigo. Vamos a Saint-Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, fueron las palabras directas que el hombre le dirigió a la intérprete, según quedó registrado en la grabación de la conversación.

La situación llamó la atención de los internautas no solo por la naturaleza de la oferta, sino por la insistencia del individuo y la llamativa reacción de la amiga que acompañaba a la cantante en ese instante.

A pesar de lo sorpresivo del encuentro en un espacio público de Miami, Greeicy Rendón demostró una vez más por qué es una de las figuras más queridas y profesionales del medio.

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CREADOR DE CONTENIDO INVITA A GREEICY A EUROPA



LA CARA DE SU AMIGA NO TIENE PRECIO



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Un famoso creador de contenido confundió a la cantante Greeicy Rendón con una mujer fácil y la invitó todo pagado a Europa en… pic.twitter.com/qYu51UUCSN — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 19, 2026

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Ante la inmediatez de la invitación a Saint-Tropez, la cantante mantuvo una actitud serena y proyectó una calma admirable frente a la presión del desconocido.

Con la cortesía que la caracteriza, Greeicy le explicó al hombre que su carrera no le permite tomar decisiones tan impulsivas, pues depende de una estructura organizativa sólida.

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“No es tan fácil como que yo me llame y ya, toca organizarlo, tengo que mirar la agenda”, respondió Rendón con firmeza pero sin perder los buenos modales.

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Sin embargo, el ciudadano europeo no pareció conformarse con la negativa inicial y redobló su apuesta sugiriendo que podían "organizar ahora" mismo y trasladarse directamente al aeropuerto.

Durante el intercambio, el sujeto no escatimó en elogios hacia la colombiana, calificándola como “guapa”, a lo que ella respondió manteniendo una distancia prudente: “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”.

El punto de quiebre de la conversación llegó cuando el extranjero decidió indagar sobre la vida personal de la artista. Tras preguntarle repetidamente si estaba casada, Greeicy Rendón fue tajante y clara en su respuesta:

“Casi, comprometida…”. Con esta frase, la caleña hizo una referencia directa a su relación de muchos años con el también cantante Mike Bahía, con quien no solo comparte su vida y su carrera, sino también un hijo, formando una de las parejas más estables y mediáticas del espectáculo colombiano.

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Al escuchar la confirmación de su compromiso sentimental, el hombre finalmente desistió de sus planteamientos, limitándose a decir un breve “Okey, no importa...” antes de retirarse del lugar.

Como era de esperarse, el video generó un intenso debate en las redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes admiraron la elegancia de Greeicy para manejar la situación y quienes cuestionaron la veracidad del momento.

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Finalmente, se reveló el misterio detrás de las imágenes que inundaron el internet. Se confirmó que el intercambio no fue un evento espontáneo ni una situación de riesgo, sino una escena completamente planificada.

El clip fue compartido originalmente por un reconocido creador de contenido de comedia, lo que explica el tono cinematográfico y la naturaleza casi surrealista de la propuesta del jet privado.

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