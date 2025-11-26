¿Nuevo hijo? Video enciende rumores de un posible embarazo de Greeicy Rendón

Se conoció un video en donde la artista Greeicy Rendón, el cual despertó las especulaciones entre los cibernautas sobre un posible embarazo de la artista con su pareja Mike Bahía, al punto que estas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales por este tema.

Tanto es así que en un breve video se puede apreciar a Greeicy bailando durante los ensayos de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, pese a esto, los seguidores de ella se enfocaron en el semblante que tenía y no en los movimientos que realiza.

Al punto que muchos cibernautas aseguraron que la cantante tendría “cara de embarazo”, por otro lado, mencionaron que ella tendría una silueta más gruesa de lo habitual, especialmente porque a lo largo de su carrera esta tiene una cintura marcada y un abdomen plano, cosa que no se evidencia.



Por lo cual, el video se llenó de mensajes como “reconozco al segundo la cara de una persona que está embarazada”, “Es baby face y está cachetoncita”, “Los ojos lo dicen”, entre otros comentarios son los que se pueden evidenciar en esta publicación, especulando sobre un nuevo hijo.

Sin embargo, ni Greeicy Rendón ni Mike Bahía se han referido hasta el momento, por lo que los rumores sobre un posible segundo hijo siguen sin confirmarse. Por lo cual, todo queda en especulaciones de sus seguidores, pese a eso, el video sigue aumentando la posibilidad de un nuevo integrante a la familia de los cantantes.

¿Cuántos hijos tiene Greeicy Rendón?

La relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía hasta el momento tienen un solo hijo, al que llamaron Kai, quien nació el 21 de abril del 2022 y actualmente tendría 3 años de edad.

Tanto es así que, la pareja decidió mantener el rostro del menor en total anonimato ante el ojo público, pero poco a poco ha ido compartiendo detalles de sus facciones a medida que va creciendo, esto con el fin de evitar que el menor tenga una exposición mayor en las redes sociales.

Recordemos que la relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía arranca en el año 2012, cuando ambos se conocieron en una fiesta, cuando fueron presentados por un amigo en común en un bar. Por lo cual, estos ya llevan más de 13 años juntos, siendo una de las parejas más estables en la farándula nacional.

