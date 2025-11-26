Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
MUERE CANTANTE TRAS CIRUGÍA
CONDENAN A CICLISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Nuevo hijo? Video enciende rumores de un posible embarazo de Greeicy Rendón

¿Nuevo hijo? Video enciende rumores de un posible embarazo de Greeicy Rendón

Un video compartido en redes sociales desató especulaciones entre los cibernautas sobre un posible nuevo embarazo de la artista.

Video mostraría un posible embarazo de Greeicy Rendón
¿Nuevo hijo? Video enciende rumores de un posible embarazo de Greeicy Rendón, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @greeicy
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Se conoció un video en donde la artista Greeicy Rendón, el cual despertó las especulaciones entre los cibernautas sobre un posible embarazo de la artista con su pareja Mike Bahía, al punto que estas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales por este tema.

Tanto es así que en un breve video se puede apreciar a Greeicy bailando durante los ensayos de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, pese a esto, los seguidores de ella se enfocaron en el semblante que tenía y no en los movimientos que realiza.

Puedes leer: Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Al punto que muchos cibernautas aseguraron que la cantante tendría “cara de embarazo”, por otro lado, mencionaron que ella tendría una silueta más gruesa de lo habitual, especialmente porque a lo largo de su carrera esta tiene una cintura marcada y un abdomen plano, cosa que no se evidencia.

Te puede interesar

  1. Actriz de 'Lady, La Vendedora de Rosas' revela calvario que padece en la piel
    'Lady, La Vendedora de Rosas', serie de Tv
    Foto: Serie 'Lady, La Vendedora de Rosas'
    Farándula

    Actriz de 'Lady, La Vendedora de Rosas' revela enfermedad que padece en la piel: "Imposible"

  2. ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?
    ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?
    Foto: Instagram de Aida Victoria Merlano y Westcol
    Farándula

    "Muy Guapo": ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?

Por lo cual, el video se llenó de mensajes como “reconozco al segundo la cara de una persona que está embarazada”, “Es baby face y está cachetoncita”, “Los ojos lo dicen”, entre otros comentarios son los que se pueden evidenciar en esta publicación, especulando sobre un nuevo hijo.

Sin embargo, ni Greeicy Rendón ni Mike Bahía se han referido hasta el momento, por lo que los rumores sobre un posible segundo hijo siguen sin confirmarse. Por lo cual, todo queda en especulaciones de sus seguidores, pese a eso, el video sigue aumentando la posibilidad de un nuevo integrante a la familia de los cantantes.

Publicidad

¿Cuántos hijos tiene Greeicy Rendón?

La relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía hasta el momento tienen un solo hijo, al que llamaron Kai, quien nació el 21 de abril del 2022 y actualmente tendría 3 años de edad.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano se pronunció tras su ruptura: “Simplemente me separé”

Publicidad

Tanto es así que, la pareja decidió mantener el rostro del menor en total anonimato ante el ojo público, pero poco a poco ha ido compartiendo detalles de sus facciones a medida que va creciendo, esto con el fin de evitar que el menor tenga una exposición mayor en las redes sociales.

Te puede interesar

  1. Así fue el último video de Carlos Barbosa antes de fallecer a los 81 años
    Así fue el último video de Carlos Barbosa antes de fallecer a los 81 años, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de laredcaracol
    Farándula

    Así fue el último video de Carlos Barbosa antes de fallecer a los 81 años

  2. Así luce reconocida actriz de Las Muñecas de la mafia, luego de 16 años de la novela
    Así luce reconocida actriz de Las Muñecas de la mafia, luego de 16 años de la novela, imagen de referencia
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Farándula

    Así luce reconocida actriz de Las Muñecas de la mafia, luego de 16 años de la novela

Recordemos que la relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía arranca en el año 2012, cuando ambos se conocieron en una fiesta, cuando fueron presentados por un amigo en común en un bar. Por lo cual, estos ya llevan más de 13 años juntos, siendo una de las parejas más estables en la farándula nacional.

Mira también: ¿Alejandro Fernández borracho en concierto? Los gestos que desatan polémica

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Greeicy Rendón

Chismes de famosos

Video