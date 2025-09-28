Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria Merlano se pronunció tras su ruptura: “Simplemente me separé”

Aida Victoria Merlano se pronunció tras su ruptura: “Simplemente me separé”

La modelo Aida Victoria confirmó su separación de Juan David Tejada y explicó por qué se mantuvo en silencio tanto tiempo.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2025