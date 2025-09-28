Aida Victoria Merlano se pronunció tras su ruptura: “Simplemente me separé”

La empresaria e influencer Aida Victoria Merlano finalmente aclaró los rumores al confirmar la ruptura con Juan David Tejada, conocido como ‘el Agropecuario’. La creadora de contenido se pronunció a través de sus redes sociales para ofrecer detalles sobre el fin de la relación con el padre de su hijo, Emiliano.

Recordemos que desde hace un tiempo se venía especulando sobre el fin de este matrimonio, debido a que la pareja no aparecía junta en sus publicaciones. Sin embargo, la revelación más impactante de Aida Victoria fue la fecha real en que tomó la decisión, debido a que esta decisión fue tomada a los tres días de haber dado a luz.

Mediante una historia en su Instagram, Aida Victoria reveló que la decisión de poner fin a su relación con Tejada fue tomada apenas tres días después de haber dado a luz a su hijo Emiliano. Cabe destacar que su hijo nació el 29 de julio, es decir para agosto ya se había consumado su separación.

La barranquillera explicó que, aunque la decisión fue muy rápida, esperó varias semanas para comunicarla públicamente. Su motivación principal fue proteger su bienestar y el de su bebé. Debido a todo el ruido que esto podría generar en los primeros meses de vida de Emiliano.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su separación de Juan David Tejada?

Aida Victoria comentó que “no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”. Por esta razón, esperó a salir de su posparto y "sentirme yo otra vez para poder comunicarlo”. Ella considera que logró su objetivo, ya que, junto a Emiliano, pudo vivir esas semanas "tan duras y difíciles, llenos de amor y alejados del caos”.

Sumado a esto, la influencer enfatizó su madurez al manejar la situación, asegurando que no convertiría la ruptura en un espectáculo mediático: “No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y he madurado lo suficiente como para no convertir mi ruptura en un show mediático”.

Aida Victoria y su mensaje sobre su ruptura Foto: pantallazo tomado de @aidavictoriam

Pese a dichas palabras de Aida Victoria, no explicó los motivos para terminar su relación con Juan David Tejada. Sin embargo, horas atrás fue el mismo empresario y padre de Emiliano, quien confirmó su fin con la relación con la creadora de contenido.

Tejada aclaró que la decisión de terminar la relación fue mutua y se dio “en buenos términos”. Además, el empresario desmintió rumores sobre las causas, afirmando que “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos”. Finalmente, concluyó su que le tiene respeto a Aida por todo lo que ha hecho.

