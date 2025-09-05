Aida Victoria sorprende con cambio de look y desata rumores en redes; "cerrando ciclos”

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez por mostrar un drástico cambio en su imagen.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó un video donde dejó ver el resultado de una sesión en el salón de belleza, en la que optó por aclarar su cabello, añadir mechas rubias y recortar algunos centímetros.

El detalle que más dio de qué hablar no fue solo el cambio estético, sino la frase que acompañó la publicación: “Jueves de cerrar ciclos”, lo que desató rumores sobre una posible separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emi, nacido hace poco más de un mes.

Aunque el mensaje generó especulación, el emoji sonriente que agregó dejó abierta la posibilidad de que se tratara de una broma para desmentir los comentarios sobre una supuesta ruptura.

En medio de las conjeturas, la misma Aida explicó que el tono más claro de su cabello no se debía a un tinte definitivo, sino al efecto temporal de una keratina que modificó su color original.

La aclaración confirmó que todo era parte de una ocurrencia para jugar con la curiosidad de sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que el cambio marcaba una nueva etapa en su vida.

¿Qué dijo Yina Calderón de Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano?

Las especulaciones no se detuvieron ahí. Yina Calderón encendió las redes al asegurar que existían rumores sobre la paternidad del bebé, sugiriendo que el streamer Westcol, expareja de Aida, podría ser el verdadero padre.

Además, insinuó que Juan David habría sido infiel. Frente a esto, el empresario no dudó en responder con contundencia, rechazando los señalamientos y calificando de irresponsable involucrar a un niño en comentarios malintencionados.

"Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo", afirmó. Pese a los chismes, Aida Victoria mantiene una relación activa con su comunidad digital, compartiendo momentos de su maternidad y reflexiones sobre su vida personal.

El reciente “cambio de look” aunque solo fuera temporal se convirtió en un tema viral que reforzó su conexión con los seguidores y, al mismo tiempo, sirvió como guiño irónico a quienes insisten en especular sobre su vida sentimental.

