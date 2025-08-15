Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri por pelea de influencers, ¿miedo?

La disputa entre las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri continúa, y ahora se traslada al ámbito del boxeo con el esperado evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol y programado para el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.

Yina Calderón, quien también es empresaria, respondió recientemente a las críticas sobre su posible participación en la pelea y al entrenamiento público que ha venido mostrando su contrincante.



Desde hace algunos días, Andrea Valdiri ha publicado en sus redes sociales diversos videos donde muestra sus sesiones de entrenamiento, preparándose para el enfrentamiento en el ring contra Calderón.

Estos videos generaron comentarios entre los usuarios de redes, quienes empezaron a especular sobre una posible excusa por parte de Calderón para no participar. Ante esto, Yina negó rotundamente los rumores de una retirada y reafirmó su intención de subirse al ring:

“Déjense sorprender. Lo único que les puedo decir es que estoy lista para el 18 de octubre. Eso de que me voy a echar para atrás o rendirme, nada que ver... yo soy una chiquita peligrosa, no me subestimen”, dijo en una transmisión en vivo.

Además, Calderón aseguró que está entrenando, pero prefiere no hacer pública su preparación, a diferencia de Valdiri, a quien calificó de “visajosa” por editar y compartir cada parte de sus entrenamientos.

“Que yo no publique videos editados no significa que no esté entrenando. No son solo tres minutos de pelea. Yo también podría subir cosas así, pero no soy visajosa”, expresó. Yina también agregó que prefiere guardar su estrategia para sorprender a todos el día del evento.

“No se dejen engañar por los videos editados de esa mujer. Ella vive pendiente de mí, no hace otra cosa”, afirmó. Durante la misma transmisión, Calderón reiteró su compromiso con el espectáculo y prometió una entrada impactante para la noche de la pelea:

“Soy la reina del show, y ese día no va a ser la excepción”. Estas declaraciones han generado gran expectativa entre sus seguidores y el público que sigue el mundo de los influencers en Colombia.El 18 de octubre, tanto los asistentes al Coliseo como los que sigan la transmisión en línea podrán ver el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una pelea que ha captado gran atención en el entorno digital colombiano.

Tras sus declaraciones, las redes sociales estallaron con reacciones. Muchos usuarios expresaron dudas sobre la versión de Calderón, especialmente por su comentario de que los entrenamientos de Valdiri estarían "maquillados".

Algunos de los comentarios en línea fueron: “Si la pelea fuera con la lengua, Yina ganaba”, “No aguanta ni dos minutos”, “Yina nos va a sorprender igual que Westcol”, “Podría dar la sorpresa”, “Está muy confiada”, “Ya no sabe qué inventar del miedo que tiene”.

