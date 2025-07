Yina Calderón enciende redes con polémico comentario a las 'mozas': "Que las maten"

Yina Calderón, una figura pública que ha cimentado su carrera en la autenticidad y la ausencia de filtros, ha generado una nueva ola de controversia con sus declaraciones contundentes sobre la infidelidad y el rol de las "mozas".

En una reciente y reveladora entrevista para el podcast Trapitos al Sol, la empresaria colombiana fue categórica al manifestar que "la infidelidad no, yo no la colito de ninguna manera".

Su rechazo a las relaciones extramaritales escaló rápidamente a un nivel que ha dejado a muchos atónitos, cuando, al referirse a las "mozas", articuló una opinión extremadamente fuerte y sin rodeos:

"Yo caso mozas las odio. Para mí deberían morirse, matarlas a todas por meterse en hogares".

Estas palabras no solo demuestran la profunda aversión de Calderón hacia quienes, en su percepción, desestabilizan la armonía familiar, sino que también subrayan su convicción de no tolerar el engaño bajo ninguna circunstancia.

Calderón, quien se autodescribe como una persona "bien católica" y asegura que no hace "nada que sepa que va a molestar a Dios", cuestiona profundamente la necesidad de la traición en una relación.

Para ella, la sinceridad es primordial, y si una persona ya no se siente satisfecha en una pareja, lo más honesto sería terminarla con claridad y sin engaños: "¿qué necesidad tiene el ser humano de engañar? [...] yo te digo mira no puedo ir más contigo porque tú tú tú tú, me voy a conseguir a otro. ¿De acuerdo? Ya, si me entiendes".

Esta filosofía de vida, basada en la franqueza, también se extiende a su visión sobre las consecuencias de las acciones. Incluso mencionó el caso de Ornella, otra figura pública, sugiriendo que "siento que ya fía está pagando, no me cae mal pero está pagando lo que hizo, se metió con un hombre casado por eso la vida tin".

Esta declaración solidifica su creencia en un karma o retribución por dichas acciones.

La coherencia de su postura se extiende a su vida personal. Calderón se describe a sí misma en las relaciones como "el hombre de una relación, siempre como la que es como un hombre, como la que la que no llega a dormir [...] la proveedora, la todo".

Esta autoimagen de fuerza e independencia, combinada con su valor por la honestidad, refuerza su intolerancia a la infidelidad. De hecho, ha tenido que "sacrificar" su "vida privada" y sus "noviazgos" porque a los hombres "no les gusta una vieja que ande metida en tanto chicharrón, tanta polémica".

En última instancia, la fuerte opinión de Yina Calderón sobre las "mozas" y la infidelidad, sumada a su reputación de decir lo que piensa sin tapujos y su estratégica explotación de la polémica para mantenerse "vigente", asegura que sus comentarios continuarán siendo un foco de atención y debate en el dinámico mundo de las redes sociales colombianas.

