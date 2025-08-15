Papá de niña desaparecida en Cajicá rompe el silencio y confiesa preocupación: "Sus hermanos"

En Cajicá, Cundinamarca, se mantiene activa una intensa búsqueda para encontrar a Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció la mañana del 12 de agosto mientras jugaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, Valeria, quien vestía el uniforme azul del colegio, fue vista por última vez cerca de las 10:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad registraron que se acercó a una zona de arbustos junto a la reja que colinda con el sector de Río Frío, ingresó a ese punto y no hay registro de que haya regresado por el mismo lugar.

Ante su desaparición, el colegio reunió a toda la comunidad educativa y de inmediato alertó a la Policía. Se entregaron 24 grabaciones de cámaras de seguridad para las investigaciones, y se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordina las labores de búsqueda.

En las operaciones participan alrededor de 190 personas, entre ellas miembros de la Policía, Gaula, Comisaría de Familia, Bomberos y otros organismos de emergencia. También se han sumado vecinos y voluntarios que recorren zonas rurales, veredas y áreas cercanas al río.

El Gimnasio Campestre Los Laureles expresó que esta situación ha causado “dolor e incertidumbre” a estudiantes y profesores, y destacó que siempre han brindado un acompañamiento especial a Valeria debido a su condición.

La menor tiene ojos oscuros, cabello café a la altura de los hombros y es reconocida por su carácter cariñoso. Su madre, Luisa Cárdenas, relató a Noticias Caracol que en los videos se ve a Valeria dirigiéndose hacia la zona boscosa, pero no hay más rastro después de ese momento. Muy cerca del lugar pasa un afluente del río, donde también se han enfocado las labores de búsqueda, sin resultados hasta el momento.

La familia ha denunciado que ha recibido llamadas engañosas de personas que aseguran saber dónde está la niña, lo que ha obligado a las autoridades a abrir otra línea de investigación. Pese a la angustia, mantienen la esperanza de que Valeria pueda estar en algún sector comercial de Cajicá o en un municipio cercano.

Buscan a niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá /Foto: Redes sociales / Bomberos de Cajicá

La versión del papá de Valeria: “No se ha bajado la guardia”

El padre de Valeria, Manuel Afanador, ha participado activamente en las labores de búsqueda, sumándose a los barridos por el río y las zonas veredales, incluso en horas de la noche. Con pocas horas de sueño, aseguró a City TV que la determinación de la familia y de quienes apoyan la búsqueda sigue intacta: “No se ha bajado la guardia en ningún momento”.

Manuel no descarta que su hija pueda estar bajo el cuidado o retención de alguien. Por eso, envió un mensaje directo: “Si alguien la tiene, le decimos a esa persona: deje que la niña vuelva al seno de su hogar. Ella es una niña indefensa, que necesita cuidados especiales, que extraña a sus papás y a sus hermanos”.

El padre también manifestó su preocupación por la condición especial de Valeria, señalando que requiere atención constante y medicamentos. Destacó el apoyo recibido de la comunidad y de las autoridades, asegurando que cada hora cuenta y que la prioridad es dar con su paradero lo más pronto posible.

