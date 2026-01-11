Jhon Alex Castaño también sufrió accidente en pista donde falleció Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero de 2026 quedará marcado como el día en que la música popular colombiana perdió a uno de sus ídolos más grandes en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez falleció luego de que su avioneta Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, se precipitara a tierra en la vereda Romitas, en el sector de Marengo, Boyacá.

Sin embargo, tras la confirmación del siniestro, una coincidencia inquietante ha acaparado la atención de los fanáticos: el artista Jhon Alex Castaño, uno de los amigos más cercanos de Jiménez, ya había vivido un episodio de terror en esa misma pista.



En 2025, el propio Jhon Alex Castaño relató una experiencia traumática.



Según su testimonio, durante un lunes en el que se dirigía a cumplir compromisos musicales y entrevistas, la aeronave en la que viajaba presentó una falla mecánica grave que obligó a un descenso imprevisto en el aeropuerto de Paipa.

Castaño describió aquellos instantes como una eternidad, señalando que, aunque el aterrizaje duró apenas cinco minutos, para él la percepción fue de media hora de angustia.

El problema, según le informaron posteriormente, fue que una tapa de uno de los motores de la avioneta se estaba aflojando en pleno vuelo.

Aunque en esa ocasión el piloto logró controlar la situación y aterrizar de emergencia sin consecuencias fatales, el susto dejó una huella imborrable en el artista, quien confesó que "un susto en un avión es muy maluco".

Publicidad

Tras la muerte de Yeison en el mismo punto geográfico, este antecedente ha generado un fuerte impacto entre los seguidores del género, quienes reflexionan sobre los riesgos constantes que enfrentan estos artistas en sus agendas de gira.

Mientras Jhon Alex logró volver a despegar tras verificar la falla técnica en 2025, la suerte de Yeison Jiménez fue radicalmente distinta este 10 de enero.

Publicidad

A diferencia del incidente de Castaño, que ocurrió durante el vuelo, el accidente de Jiménez sucedió apenas segundos después de intentar despegar del aeropuerto de Paipa.

Según informes preliminares y testigos en la zona, la aeronave del "Aventurero" no logró ganar la altura necesaria y terminó estrellándose e incinerándose en un potrero cercano.

Esta tragedia no solo se llevó la vida del cantante de 34 años, sino también la de cinco acompañantes, incluyendo a su representante Jefferson Osorio y miembros de su equipo técnico.

La noticia ha dejado a Jhon Alex Castaño devastado, quien compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales: “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”.

Castaño acompañó sus palabras con videos de momentos compartidos en tarima, evidenciando el vacío que deja la partida de quien revolucionó la música ranchera en el país.

Hoy, la fiscalía y la Aeronáutica Civil avanzan en las investigaciones para determinar si hubo fallas mecánicas o humanas en este siniestro que silenció a la voz de "El mejor caballo".

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta