VIDEO: Así fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a Medicina Legal

Los restos del "Aventurero" arribaron a la capital para iniciar los protocolos forenses de rigor. En medio de un despliegue del CTI y el asedio de cientos de seguidores que entonaban sus éxitos.

Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

La música popular colombiana vive su capítulo más doloroso tras la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez en un siniestro aéreo ocurrido la tarde del sábado 10 de enero de 2026.

Alrededor del mediodía de este domingo 11 de enero, el silencio de la zona administrativa de la capital fue roto por las sirenas de una caravana oficial.

El video de la llegada, captado por medios nacionales, muestra el momento exacto en que los vehículos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con los restos del artista y las otras cinco víctimas del accidente.

¿Por qué el cuerpo de Yeiso Jiménez fue trasladado a Bogotá?

La decisión del traslado desde el departamento de Boyacá hacia Bogotá no fue fortuita. Según informó la entidad en un comunicado oficial, el procedimiento busca garantizar la identificación plena y técnica de cada una de las seis víctimas fatales.

Este proceso se está llevando a cabo en estricta articulación con el equipo forense de Cundinamarca, siguiendo los protocolos legales vigentes para accidentes de esta magnitud.

La información derivada de estos exámenes será remitida de manera exclusiva a las autoridades competentes que lideran la investigación judicial sobre las causas del siniestro.

En la aeronave Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, también perdieron la vida colaboradores cercanos del cantante: Jefferson Osorio (representante), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente) y Weisman Mora (fotógrafo), además del piloto Carlos Fernando Torres.

El impacto, ocurrido en la vereda Romitas entre Paipa y Duitama, fue tan severo que la avioneta quedó completamente incinerada poco después de un despegue fallido que no alcanzó la altura necesaria.

A las afueras de Medicina Legal, el panorama reflejaba la magnitud del legado de Jiménez. Cientos de fanáticos se agolparon en las rejas de la institución para recibir la caravana de carros fúnebres con aplausos y cánticos, convirtiendo el frío protocolo forense en un acto de despedida popular.

Mientras tanto, en su tierra natal, Manzanares (Caldas), los habitantes también entonaban sus himnos como un tributo a la distancia.

La familia del artista, que arribó en camionetas privadas siguiendo al convoy oficial, ha solicitado a los medios y al público en general respeto y privacidad en este momento devastador.

Sonia Restrepo, esposa del cantante, fue una de las primeras en llegar al sitio del accidente la madrugada del domingo, mostrándose visiblemente afectada por la pérdida del hombre con quien compartía un hogar y tres hijos: María Camila, Thaliana y el pequeño Santiago, nacido apenas en 2024.

La llegada de los restos a Bogotá cierra un ciclo trágico para un hombre que paradójicamente planeaba alejarse de los escenarios este mismo año.

Yeison Jiménez, quien cumpliría 35 años este 26 de julio, había manifestado repetidamente su intención de retirarse de la música comercial al alcanzar esa edad para dedicarse a cantarle a Dios y pasar tiempo con su familia.

"Prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco", aseguró en su último concierto en Cali en diciembre de 2025.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta

