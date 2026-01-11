Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedará marcada como el día en que la realidad alcanzó a la premonición. Yeison Jiménez, el fenómeno de la música popular que logró lo impensable, falleció cuando la avioneta Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, se precipitó a tierra en la vereda Romita, en Boyacá, apenas segundos después de despegar.

Mientras el país procesa el duelo, sus seguidores han rescatado una serie de declaraciones que hoy se leen como un guion escrito por el destino: Jiménez ya había anunciado que este año marcaría un final.

Para Yeison Jiménez, los 35 años no eran una cifra cualquiera; representaban el límite de su carrera en la música secular y el inicio de un pacto con la divinidad.



En diversas entrevistas, como la concedida a Laura Acuña, el artista fue enfático al trazar su hoja de ruta: "Yo pienso darle por ahí hasta los 35, si Dios me presta la vida".



Esta última frase, cargada hoy de un simbolismo doloroso, acompañaba su deseo de dar un giro radical a su carrera para dedicarse a la música sacra, asegurando que su camino terminaría "cantándole a Dios" como una promesa personal.

Este anhelo de retiro no era un pensamiento pasajero. En diciembre de 2025, durante su último concierto en Cali, Jiménez preparó a su audiencia para lo que vendría en 2026.

Con la sinceridad que lo caracterizaba, explicó que estaría "un poquito ausente" porque se había prometido descansar al llegar a sus 35 años, tras haber trabajado sin tregua desde los 13 años.

El artista, que cargó bultos de aguacates en Corabastos antes de llenar estadios, sentía que el cansancio de dos décadas de trasnochos le estaba pasando factura.

Publicidad

Sin embargo, el destino tenía otros planes. El accidente ocurrió apenas meses antes de que pudiera celebrar su cumpleaños número 35 el 26 de julio.

La avioneta, que se dirigía a Medellín para una presentación en Marinilla, no logró alcanzar la altura necesaria y terminó incinerada en un potrero, cobrando la vida de Jiménez y otros cinco acompañantes.



Yeison Jiménez soñó que moriría en un accidente aéreo

Lo más inquietante para sus fanáticos es la revelación que el cantante hizo en el pódcast “Los hombres sí lloran” con Juan Pablo Raba,. Jiménez confesó haber tenido tres sueños recurrentes donde se veía a sí mismo muriendo en un accidente aéreo.

Publicidad

Estas pesadillas lo llevaron a extremar precauciones y a exigir revisiones constantes de las aeronaves en las que se desplazaba.

Incluso su última publicación en redes sociales, realizada horas antes del siniestro, parece una despedida consciente. Al interpretar el tema "Ni tengo ni necesito", adjuntó un mensaje que hoy resuena en todo el país:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”. Esa humildad fue su sello desde que sufrió humillaciones por hambre en su infancia, como aquella vez que un compañero de colegio le negó un trozo de comida diciéndole que no tenía la culpa de la pobreza en Colombia.

Hoy, el Instituto de Medicina Legal ha trasladado sus restos a Bogotá para cumplir con los protocolos de identificación, mientras las causas del accidente, posiblemente un "stall" o pérdida de sustentación, siguen bajo investigación.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta