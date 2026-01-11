Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
ACCIDENTE SEBASTIÁN AYALA
ÚLTIMAS IMÁGENES DE YEISON JIMÉNEZ
PICO Y PLACA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”

Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”

Resurgen con fuerza las palabras de un hombre que parecía conocer su destino: este 2026, el próximo 26 de julio, el artista cumpliría 35 años, la edad exacta en la que había jurado alejarse de los escenarios.

Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”
Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedará marcada como el día en que la realidad alcanzó a la premonición. Yeison Jiménez, el fenómeno de la música popular que logró lo impensable, falleció cuando la avioneta Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, se precipitó a tierra en la vereda Romita, en Boyacá, apenas segundos después de despegar.

Mientras el país procesa el duelo, sus seguidores han rescatado una serie de declaraciones que hoy se leen como un guion escrito por el destino: Jiménez ya había anunciado que este año marcaría un final.

Para Yeison Jiménez, los 35 años no eran una cifra cualquiera; representaban el límite de su carrera en la música secular y el inicio de un pacto con la divinidad.

En diversas entrevistas, como la concedida a Laura Acuña, el artista fue enfático al trazar su hoja de ruta: "Yo pienso darle por ahí hasta los 35, si Dios me presta la vida".

Esta última frase, cargada hoy de un simbolismo doloroso, acompañaba su deseo de dar un giro radical a su carrera para dedicarse a la música sacra, asegurando que su camino terminaría "cantándole a Dios" como una promesa personal.

Te puede interesar

  1. Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez
    Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez

  2. VIDEO: Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente
    Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y X
    Farándula

    VIDEO: Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente

  3. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Nación

    VIDEO de accidente de en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

Este anhelo de retiro no era un pensamiento pasajero. En diciembre de 2025, durante su último concierto en Cali, Jiménez preparó a su audiencia para lo que vendría en 2026.

Con la sinceridad que lo caracterizaba, explicó que estaría "un poquito ausente" porque se había prometido descansar al llegar a sus 35 años, tras haber trabajado sin tregua desde los 13 años.

El artista, que cargó bultos de aguacates en Corabastos antes de llenar estadios, sentía que el cansancio de dos décadas de trasnochos le estaba pasando factura.

Publicidad

Sin embargo, el destino tenía otros planes. El accidente ocurrió apenas meses antes de que pudiera celebrar su cumpleaños número 35 el 26 de julio.

La avioneta, que se dirigía a Medellín para una presentación en Marinilla, no logró alcanzar la altura necesaria y terminó incinerada en un potrero, cobrando la vida de Jiménez y otros cinco acompañantes.

Yeison Jiménez soñó que moriría en un accidente aéreo

Lo más inquietante para sus fanáticos es la revelación que el cantante hizo en el pódcast “Los hombres sí lloran” con Juan Pablo Raba,. Jiménez confesó haber tenido tres sueños recurrentes donde se veía a sí mismo muriendo en un accidente aéreo.

Publicidad

Estas pesadillas lo llevaron a extremar precauciones y a exigir revisiones constantes de las aeronaves en las que se desplazaba.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez, cantante de música popular
    La canción de Yeison que habla de cómo quería ser recordado
    Foto: AFP
    Nación

    La canción de Yeison Jiménez en la que habla de su propio fallecimiento: ¿un presagio?

  2. Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta
    Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta

  3. Yeison Jiménez, artista colombiano que falleció en accidente
    Piloto de avioneta de Yeison Jiménez mira el celular en despegue
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Aparece video de piloto de avioneta de Yeison Jiménez mirando celular mientras despegaba

Incluso su última publicación en redes sociales, realizada horas antes del siniestro, parece una despedida consciente. Al interpretar el tema "Ni tengo ni necesito", adjuntó un mensaje que hoy resuena en todo el país:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”. Esa humildad fue su sello desde que sufrió humillaciones por hambre en su infancia, como aquella vez que un compañero de colegio le negó un trozo de comida diciéndole que no tenía la culpa de la pobreza en Colombia.

Hoy, el Instituto de Medicina Legal ha trasladado sus restos a Bogotá para cumplir con los protocolos de identificación, mientras las causas del accidente, posiblemente un "stall" o pérdida de sustentación, siguen bajo investigación.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes aéreos

Yeison Jiménez

Farándula

Muertes de famosos