Luis Ángel 'El Flaco' lanza "El rencoroso"; así fue grabada en tierras colombianas

Luis Ángel ‘El Flaco’ vuelve a sonar fuerte entre el público colombiano con el lanzamiento de “El Rencoroso”, una canción que marca un nuevo capítulo en su carrera y que, además, tiene un sello muy especial: fue producida completamente en Colombia.

El artista mexicano, conocido por su estilo romántico y cercano, refuerza así el vínculo que ha construido con el país a lo largo de los últimos años.

Puedes leer: ¿Quién fue el verdadero Simón? El secreto que inspiró la salsa más famosa de Willie Colón



El tema llega después de varias colaboraciones con figuras importantes de la música popular colombiana, lo que ya venía mostrando una conexión cada vez más sólida con este mercado.

Canciones junto a intérpretes como Jessi Uribe, Luis Alfonso y Yeison Jiménez, además de presentaciones especiales con Pipe Bueno, abrieron el camino para esta producción que ahora ve la luz con identidad propia.

“El Rencoroso” mantiene la esencia de la banda sinaloense, pero incorpora matices que evocan el sentimiento popular colombiano.

Publicidad

La canción narra la historia de un hombre incapaz de negarse al amor, alguien que se enamora con facilidad y que prefiere quedarse con los recuerdos antes que con el resentimiento.

Puedes leer: J Álvarez destapa uno de sus sueños: Lo que pasaría si Frankie Ruiz estuviera vivo

Publicidad

Un video realizado en tierras colombianas

El video oficial refuerza ese ambiente cercano. En él se ve a ‘El Flaco’ compartiendo, brindando y cantando en un entorno festivo, dedicando la canción a mujeres de todo tipo: las celosas, las dolidas, las tatuadas y muchas más.

Este lanzamiento llega en un momento importante para el cantante, quien recientemente logró llenar por completo la Arena Ciudad de México en su primera presentación en ese escenario, un logro que confirma su popularidad dentro del regional mexicano. Además, el 6 de marzo ofreció un concierto especial en el Auditorio Telmex de Guadalajara, evento que marcó el cierre de su gira “La Ley de la Vida”.

Con “El Rencoroso”, Luis Ángel ‘El Flaco’ no solo suma un nuevo sencillo a su repertorio, sino que también consolida su cercanía con Colombia, un país donde sus canciones han encontrado un público fiel.