J Álvarez destapa uno de sus sueños: Lo que pasaría si Frankie Ruiz estuviera vivo

Si alguna vez te has preguntado qué música escucha J Álvarez cuando las luces del escenario se apagan, la respuesta te va a sorprender porque no es precisamente reggaetón.

Durante su reciente paso por El Klub de La Kalle, el artista dejó claro que su corazón late al ritmo de los timbales y las trompetas.

"Soy salsero", afirmó sin titubeos, revelando una faceta que muchos de sus seguidores podrían desconocer. El "Dueño del Sistema" no solo escucha el género, sino que lo utiliza como su herramienta principal de entrenamiento vocal.



La conversación en el programa se tornó fascinante cuando se tocó el tema de los ídolos de la vieja escuela. Ante la pregunta directa sobre si se acercaría a una leyenda si tuviera la oportunidad, J Álvarez no dudó.

El periodista le consultó: "Si estuviera Frankie Ruiz en este momento vivo, ¿te le acercarías para una colaboración?", a lo que el intérprete respondió con total seguridad que sí, confirmando que para él, "Frankie es top".

En su lista de referentes sagrados también aparecen nombres como Tony Vega, Lalo Rodríguez y Maelo Ruiz, demostrando que conoce a la perfección las raíces del sonido caribeño.

Pero, ¿por qué un reguetonero de su talla está tan ligado a la salsa? J Álvarez explicó en la entrevista que este género es su base técnica.

"Yo practico con salsa... por eso se me hace un poco más fácil cantar reggaetón", confesó a los micrófonos de La Kalle. De hecho, mencionó una canción en particular que lo conecta de manera especial y que utiliza para calentar su voz:

"Ni siquiera", del peruano Antonio Cartagena. Sobre este tema, comentó:

"Esa canción tiene algo, no sé, me conecta conmigo... y esa canción es fácil, no tiene tono", refiriéndose irónicamente a la dificultad técnica que realmente posee.

Tú puedes notar que su pasión por la salsa no es algo pasajero. En la charla, J Álvarez recordó cómo en las islas del Caribe la transición entre el reggaetón y la salsa es natural.

"Tú pones Frankie Ruiz y de repente te meten una canción... hay canciones que son mágicas", relató sobre cómo el sonido de artistas como Ruiz influyó en su propia formación auditiva.

Esta influencia es tan marcada que incluso los conductores de El Klub resaltaron que J Álvarez tiene uno de los mejores intros del género urbano, algo que él atribuye a esa educación musical diversa.

Para cerrar este tema en El Klub, el artista reiteró su respeto por los grandes exponentes y cómo esa nostalgia por los clásicos sigue viva en él.

Mira la entrevistaa completa aquí: