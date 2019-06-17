La Kalle J Álvarez
J Álvarez
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J Álvarez destapa uno de sus sueños: Lo que pasaría si Frankie Ruiz estuviera vivo
El 'Dueño del Sistema' revela en El Klub de La Kalle su pasión oculta y cómo utiliza los clásicos de la salsa para entrenar su voz.
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J Álvarez revela arrepentimiento que casi lo lleva a perder su familia: "Por arrogancia"
El artista se sincera en La Kalle sobre el momento en que "se le fue el avión" debido a la fama y la inmadurez.
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J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos
El artista confiesa en El Klub la lujosa marca de su reloj y da detalles de la extravagancias que ha podido comprar gracias a su carrera.
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¡Qué miedo! El impactante momento en el que ATRACAN a J Álvarez con pistola
“Ya van varias veces que veo la muerte en mi cara”, dijo el cantante al respecto.