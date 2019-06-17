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La Kalle  / J Álvarez

J Álvarez

  • J Álvarez revela que colaboraría con Frankie Ruiz si el salsero viviera
    J Álvarez revela que colaboraría con Frankie Ruiz si el salsero viviera
    Foto: Redes sociales y La Kalle
    Música

    J Álvarez destapa uno de sus sueños: Lo que pasaría si Frankie Ruiz estuviera vivo

    El 'Dueño del Sistema' revela en El Klub de La Kalle su pasión oculta y cómo utiliza los clásicos de la salsa para entrenar su voz.

  • J Álvarez revela arrepentimiento que casi lo lleva a perder su familia: "Por arrogancia"
    J Álvarez revela arrepentimiento que casi lo lleva a perder su familia: "Por arrogancia"
    Foto: La Kalle
    Farándula

    J Álvarez revela arrepentimiento que casi lo lleva a perder su familia: "Por arrogancia"

    El artista se sincera en La Kalle sobre el momento en que "se le fue el avión" debido a la fama y la inmadurez.

  • J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos
    J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos
    Foto: La Kalle
    Farándula

    J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos

    El artista confiesa en El Klub la lujosa marca de su reloj y da detalles de la extravagancias que ha podido comprar gracias a su carrera.

  • 16979_La Kalle. Roban a J Álvarez / Foto: Instagram
    La Kalle. Roban a J Álvarez / Foto: Instagram
    Virales

    ¡Qué miedo! El impactante momento en el que ATRACAN a J Álvarez con pistola

    “Ya van varias veces que veo la muerte en mi cara”, dijo el cantante al respecto.

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