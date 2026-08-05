Cayó al vacío en su camioneta: identidad de la mujer, hipótesis y video clave del accidente

Las autoridades de Medellín confirmaron un grave accidente durante las primeras horas del pasado lunes 3 de agosto de 2026.

Una mujer de 29 años, identificada como Verónica David Tuberquia, perdió la vida luego de que la camioneta de alta gama que conducía rompiera el muro de contención de un parqueadero e impactara contra el abismo en un conjunto residencial del occidente de la capital antioqueña.

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Un video clave de las cámaras de seguridad del recinto se ha convertido en una pieza fundamental para que los investigadores logren esclarecer los segundos previos al fatal desenlace.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Medellín, el siniestro vial se registró exactamente a las 4:32 de la mañana en la vía pública interna de la unidad residencial Oasis de los Bernal, en el sector de la Loma de los Bernal (comuna 16, Belén).

Según el informe emitido por la entidad distrital, la víctima se encontraba maniobrando una camioneta al momento de los hechos.

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La hipótesis principal que manejan las autoridades

De acuerdo con las primeras versiones recolectadas por los organismos de socorro y testigos en la zona, la mujer intentaba estacionar el automotor en una de las celdas del parqueadero cuando perdió repentinamente el control de la marcha.

Al no lograr detener el vehículo a tiempo, la camioneta, una Foton Tunland modelo 2025, colisionó de manera violenta en la modalidad de "choque con objeto fijo" contra el muro estructural del recinto.

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El informe consolidado por la autoridad de tránsito, conocido por El Tiempo, precisa que la hipótesis del siniestro fue codificada bajo la causal 139, la cual corresponde a impericia en el manejo.

Verónica David Tuberquia falleció tras caer de un parqueadero en su camioneta.

El análisis técnico preliminar indica que el incidente habría sido provocado por un error de cálculo o una maniobra equivocada al accionar los pedales durante el proceso de estacionamiento.

Esta situación hizo que la camioneta se acelerara hacia el borde del parqueadero, rompiendo el muro de contención y provocando la posterior caída al abismo desde varios niveles de altura sin que fuera posible frenar a tiempo.

Lamentablemente, Verónica David Tuberquia falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el volcamiento del vehículo.

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El análisis del video clave y estado del caso

Ante el estruendo del choque, los residentes del conjunto se despertaron para observar lo ocurrido y llamaron de inmediato a las líneas de emergencia.

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Sobre las 5:17 de la mañana, agentes de la Policía Judicial y de la Secretaría de Movilidad acudieron para realizar la inspección técnica del cadáver.

La autoridad confirmó que los documentos de tránsito y del vehículo se encontraban totalmente al día.

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La Secretaría de Movilidad de Medellín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, continúa recopilando material probatorio y analizando el video clave de las cámaras de vigilancia para esclarecer con precisión las circunstancias mecánicas y humanas que dieron lugar a este trágico desenlace.