Revelan chats de Laura Valentina Lozano antes de ser hallada sin vida; “Llamó a la Policía”

El proceso judicial por la muerte de Laura Valentina Lozano Torres, una joven de 21 años y destacada patinadora artística, dio un nuevo giro tras la revelación de pruebas que, según la Fiscalía, fortalecen la investigación contra su expareja.

La investigación se centra en los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2026 en un apartamento del norte de Bogotá y ahora incorpora testimonios y conversaciones de WhatsApp que serían claves para esclarecer el caso.

Uno de los principales elementos probatorios corresponde al testimonio del conductor de la plataforma de transporte que llevó a Laura hasta el apartamento de su expareja, José David López Celis, en el sector de Cedritos.



De acuerdo con la investigación, la joven llegó al lugar sobre las 11:40 p. m. para recoger a su mascota y algunas pertenencias, luego de haber terminado la relación sentimental.

El conductor relató que, al notar que Laura no regresaba después de 20 minutos y que había dejado su bolso en el vehículo, comenzó a escribirle preocupado por su seguridad.

Entre los mensajes revelados por la Fiscalía aparecen frases como: "Si no me contesta, llamo a la Policía porque nada que sales y solo veo a ese man". Y posteriormente: "Envíame un audio para saber que todo bien".

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Hacia las 12:42 a. m., el celular de Laura respondió con un breve mensaje: "Voy en camino". Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese texto presuntamente habría sido enviado por López Celis, ya que el conductor aseguró haber observado desde la calle movimientos inusuales dentro del apartamento.

Pantallazo del chat de Laura Valentina Lozano con el conductor de uber Foto: pantallazo tomado de Noticias Caracol

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¿Cómo fue la captura del principal sospechoso por la muerte de Laura Valentina Lozano?

Tras varios meses de investigación, unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional capturaron a José David López Celis el martes 4 de agosto de 2026. La diligencia se realizó en la Clínica La Colina, donde el investigado recibía atención médica.

A diferencia de las audiencias preliminares realizadas en febrero, cuando un juez decidió dejarlo en libertad al considerar que no representaba un peligro para la sociedad, el Juzgado 32 de Control de Garantías ordenó esta vez una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La decisión se sustentó en que el procesado representaría un riesgo para otras mujeres y para el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, el hombre tenía acceso a las redes sociales de la víctima, situación que podría facilitar una eventual obstrucción de la justicia.

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Cabe recordar que Laura Valentina Lozano era estudiante de Ciencias Políticas y deportista de alto rendimiento. Durante su carrera representó a Colombia en competencias internacionales de patinaje artístico. De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, la causa de su muerte fue asfixia mecánica.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que José David López Celis habría utilizado chantajes emocionales y amenazas de quitarse la vida para convencer a la joven de regresar al apartamento. Según el ente acusador, una vez allí Laura fue agredida y quedó en estado de indefensión antes de fallecer.

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Durante la audiencia, la jueza afirmó que el caso evidenciaría una "instrumentalización de la culpa" desde una perspectiva de género, al considerar que el procesado presuntamente no aceptó la decisión de la víctima de poner fin a la relación sentimental.

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