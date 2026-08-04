Encuentran pruebas en caso de Valentina Lozano; claves telefónicas, chat y un testimonio

La investigación por la muerte de Laura Valentina Lozano Torres, ocurrida en el norte de Bogotá, dio un nuevo giro con la presentación de pruebas técnicas y testimoniales que sustentaron la emisión de una nueva orden de captura contra su expareja, José David López Celis.

Uno de los principales elementos presentados por la Fiscalía General de la Nación es un video grabado por un conductor de una plataforma de transporte, quien llevó a la joven hasta el lugar donde ocurrieron los hechos.

Puedes leer: Inesperados detalles de relación entre Camila Potosí y agresora Yulieth Angulo: Cayó mal



De acuerdo con el expediente, el conductor permaneció esperándola durante varios minutos y, al notar que no salía del edificio, decidió grabar con su celular hacia una ventana del tercer piso.



"Yo me quedo esperándola. Pasan aproximadamente 15 o 20 minutos. Yo presentí algo y saco el celular y empiezo a grabar un video hacia la ventana del tercer piso", relató en Noticias Caracol.

Según la investigación, en la grabación se observa a un hombre haciendo ademanes de lanzarse al vacío. Instantes después, vuelve a ingresar al apartamento y manipula un teléfono celular.

¿Qué otras pruebas hay en el caso de Valentina Lozano?

Publicidad

A este video se suma el análisis de las comunicaciones. La Fiscalía incorporó al expediente un intercambio de mensajes en el que el conductor le escribía de manera insistente a la joven para saber qué ocurría y le advertía que, ante la falta de respuesta, llamaría a la Policía.

Asimismo, el ente investigador sostuvo que el procesado tenía acceso a las redes sociales y cuentas personales de la víctima, situación que la juez consideró un posible riesgo para el desarrollo del proceso.

Publicidad

En materia forense, la Fiscalía presentó informes que concluyen que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulación. Durante la audiencia, la jueza indicó que, con base en los elementos probatorios expuestos, el investigado habría aprovechado su superioridad física para agredir a la joven y posteriormente estrangularla por la espalda.

¿Cómo ocurrió la muerte de Valentina Lozano?

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de febrero de 2026, en un apartamento del barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Laura Valentina Lozano Torres, estudiante de Ciencias Políticas de 21 años y patinadora universitaria, acudió al inmueble de su expareja, con quien había terminado la relación meses antes, para recoger a su mascota y algunas pertenencias personales.

Según la investigación, el procesado habría fingido una amenaza de quitarse la vida para convencer a la joven de ingresar al apartamento. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar al hombre en la ventana del tercer piso.

Publicidad

Cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron al inmueble, encontraron el cuerpo de la víctima y realizaron la captura inicial de López Celis.

Publicidad

El 3 de agosto de 2026, el Juzgado 32 de Control de Garantías de Bogotá emitió una nueva orden de captura contra José David López Celis, revocando la decisión que anteriormente le había permitido recuperar la libertad.

Las autoridades revelaron nuevas pruebas contra la expareja de Laura Valentina Lozano Foto: imagen tomada de redes sociales

En la audiencia inicial, otro juez consideró que los hechos no se ajustaban, en ese momento, al delito de feminicidio y planteó que podrían corresponder a un homicidio preterintencional.

No obstante, la nueva decisión judicial adoptó un enfoque de género y concluyó, con base en los elementos presentados durante la audiencia, que la conducta investigada estaría enmarcada dentro de un ciclo de violencia contra la víctima. Por ello, la jueza ordenó la captura inmediata de López Celis para que responda por el caso.