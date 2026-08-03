El descuido que permitió el rescate de dos colombianas de una red de trata en México

Dos colombianas recuperaron su libertad en Ciudad de México luego de permanecer retenidas por una presunta red dedicada a captar mujeres mediante falsas ofertas de trabajo. El operativo fue posible gracias al mensaje de auxilio que una de las víctimas logró enviar desde el lugar donde permanecía vigilada.

La joven, de 19 años, había viajado convencida por la propuesta laboral que le hizo una persona de confianza. Sin embargo, al llegar al país descubrió que todo era un engaño. A pesar de las restricciones, logró ocultar su celular y contactar a una fundación, que activó la ruta de atención junto con la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Puedes leer: Bebé de María Camila Potosí sí nació viva y alcanzó a respirar; se supo en audiencia



¿Cómo fueron rescatadas las dos colombianas en México?

Desde ese momento comenzó la coordinación entre la fundación, Migración Colombia y los organismos de seguridad en México. La información enviada por la víctima sobre las características del inmueble donde permanecía retenida permitió ubicar el lugar donde estaban las dos colombianas.

Con esos datos se realizó un operativo que terminó con el rescate de ambas mujeres y la captura de los presuntos responsables. Según la información oficial, la precisión de los detalles entregados por la joven fue determinante para que las autoridades identificaran el inmueble e ingresaran oportunamente.

La Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó que la rápida comunicación entre la víctima, la fundación y las autoridades permitió activar la respuesta internacional en cuestión de horas. El caso también evidenció la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa, incluso cuando ocurre fuera del país.

Puedes leer: Capturan al hombre señalado de acabar con la vida de suegra de Pipe Calderón

Publicidad

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de la organización y determinar si existen más víctimas vinculadas a esta modalidad de captación mediante falsas oportunidades laborales. Las autoridades reiteraron que este tipo de redes suele aprovechar vínculos de confianza para convencer a las personas de viajar al extranjero.

¿Cómo denunciar posibles casos de trata de personas?

Publicidad

Las autoridades recordaron que en Bogotá existen canales de atención para reportar situaciones relacionadas con la captación de personas mediante engaños. La Secretaría de Gobierno recibe información a través de la línea habilitada para estos casos 300 250 5050 y del correo institucional destinado a orientar a las posibles víctimas lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.

Además, recomendaron verificar la legalidad de cualquier oferta laboral antes de viajar, especialmente cuando promete ingresos elevados o exige desplazamientos internacionales sin suficiente información. La prevención y la denuncia oportuna siguen siendo las principales herramientas para evitar que más personas caigan en este tipo de redes.

Video que puedes ver: Cruda forma en que habrían hecho cesárea clandestina a Camila Potosí