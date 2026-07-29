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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Capturan al hombre señalado de acabar con la vida de suegra de Pipe Calderón

Capturan al hombre señalado de acabar con la vida de suegra de Pipe Calderón

María del Pilar Zea perdió la vida el pasado jueves 8 de mayo de 2025 tras ser atacada mientras se encontraba en su vehículo, en Medellín.

Collage de fotos de la suegra de Pipe Calderón en vida y momentos familiares
Las autoridades anunciaron la captura del presunto autor material del ataque contra la suegra del cantante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; Pantallazos tomados de La Red y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Las autoridades confirmaron la captura en Panamá de Andrés Felipe Arias, conocido con los alias de 'el Chino' o 'la Nea', señalado como el presunto responsable de la muerte de María del Pilar Zea Cobo, suegra del reguetonero Pipe Calderón.

El operativo se llevó a cabo el martes 28 de julio de 2026 y fue el resultado de una acción conjunta entre la Dijín de la Policía Nacional, la Policía de Panamá y la activación de una circular roja de Interpol.

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Según el testimonio de John Fredy Toro Hincapié, conocido como DJ Toro, la reunión sostenida con la víctima estaba relacionada con presuntos negocios. En medio del encuentro, este se alejó del vehículo para comprar unas bebidas por petición de su pareja.

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Al regresar, encontró a María del Pilar Zea Cobo con múltiples heridas de bala. De acuerdo con el expediente judicial, la mujer recibió cuatro impactos de proyectil y, aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación avanzó gracias al testimonio de DJ Toro y al análisis de las cámaras de seguridad del sector. Los videos registraron a un hombre con gorra y buzo negros huyendo del lugar tras el ataque y abordando posteriormente un vehículo Chevrolet Emotion gris.

¿Cómo fue la muerte de la suegra de Pipe Calderón?

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María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante de reguetón Pipe Calderón, terminó perdiendo la vida el jueves 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín.

Según la investigación, la víctima sostenía una reunión con su pareja sentimental, DJ Toro, y con el ahora capturado, alias 'la Nea', cuando ocurrió el ataque.

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María del Pilar era conocida en el ámbito judicial con el alias de 'la Reina'. De acuerdo con los reportes de las autoridades, sus actividades se concentraban en el Valle del Cauca y habría estado vinculada a estructuras delictivas lideradas por Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'.

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Los investigadores describen a alias 'la Nea' como un aficionado al motociclismo con fuerte arraigo en el Barrio Antioquia de Medellín, donde su nombre era relacionado con actividades delictivas de bajo perfil.

Tras lo ocurrido, el sospechoso salió de Colombia y permaneció prófugo durante 446 días, hasta que fue localizado y capturado en territorio panameño.

Imagen de un video donde se ve a María del Pilar suegra de Pipe Calderón
Capturan al principal sospechoso de la muerte de la suegra de Pipe Calderón
Foto: pantallazo tomado de redes sociales

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Una de las principales hipótesis de las autoridades es que lo ocurrido obedecido a un ajuste de cuentas. Según las investigaciones, Zea Cobo presuntamente mantenía deudas cercanas a los 40.000 millones de pesos y, años atrás, habría colaborado con la DEA en la ubicación de alias 'Chupeta' en Brasil.

De acuerdo con esa línea investigativa, tras dichos acuerdos la mujer dejó de utilizar esquemas de seguridad privada y se movilizaba sin mayores medidas de protección.

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La orden de captura contra Andrés Felipe Arias fue emitida por la Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías de Medellín, despacho que ahora continuará el proceso de judicialización tras su detención en Panamá.

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