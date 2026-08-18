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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Misteriosa muerte de mujer mientras era tatuada en su casa; investigan sustancia aplicada

Misteriosa muerte de mujer mientras era tatuada en su casa; investigan sustancia aplicada

Las autoridades de Bogotá investigan lo ocurrido con una mujer de 33 años durante una sesión de tatuaje a domicilio en Rafael Uribe Uribe, donde un detalle del procedimiento llamó la atención.

Investigación del CTI en Bogotá por muerte de una mujer durante procedimiento de tatuaje a domicilio en Rafael Uribe Uribe
Agentes forenses analizan tintas, agujas y una sustancia no identificada en la vivienda de Rafael Uribe Uribe donde falleció una mujer tras realizarse un tatuaje
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Una mujer de 33 años murió el pasado sábado 15 de agosto mientras le realizaban un tatuaje en su vivienda, ubicada en el sector Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La emergencia ocurrió cerca del mediodía, cuando presentó un paro cardiorrespiratorio repentino.

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Personas presentes intentaron auxiliarla, pero el fallecimiento se confirmó poco después dentro de su casa. Por ahora, las autoridades investigan qué pudo provocar el colapso y revisan las circunstancias de la sesión, así como los productos utilizados antes y durante el procedimiento.

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¿Qué ocurrió durante el tatuaje a domicilio?

Según El Espectador, las versiones iniciales, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de otra persona. Esta persona, presuntamente, fue la encargada de aplicar una sustancia anestésica a la mujer antes de comenzar con el diseño. Hasta el momento, no se conoce qué producto fue utilizado.

Precisamente, la sustancia aplicada ocupa un lugar central en la investigación. Las autoridades buscan determinar qué componente recibió la mujer, cómo fue administrado y si existe alguna relación entre su aplicación y el paro cardiorrespiratorio que presentó durante la sesión.

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Por ahora, no existe información oficial que permita establecer con exactitud qué provocó el fallecimiento. Los investigadores esperan los resultados de los peritajes forenses para reconstruir lo ocurrido y determinar qué factores pudieron intervenir en la emergencia registrada dentro de la vivienda.

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La investigación también busca establecer las condiciones en las que se realizó el tatuaje. Además de identificar los productos utilizados, los equipos encargados del caso revisan quiénes participaron en la sesión y qué ocurrió durante los momentos previos al colapso de la mujer.

Hasta el momento, no se reportan capturas ni responsabilidades legales atribuidas a las personas relacionadas con el procedimiento. La información disponible permanece bajo investigación mientras avanzan la recolección de pruebas y los análisis correspondientes.

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¿Qué investigan las autoridades tras la muerte?

Uno de los principales puntos consiste en reconstruir la participación de las dos personas presentes durante el procedimiento. Las autoridades buscan determinar qué función cumplió cada una y qué acciones realizaron antes de que la mujer presentara el paro cardiorrespiratorio.

También se analiza la sustancia anestésica mencionada en las versiones iniciales. Todavía no está establecido su nombre, la cantidad utilizada ni la forma en que fue administrada. Estos datos serán necesarios para determinar si tuvo alguna relación con la emergencia médica.

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Los peritajes forenses también permitirán establecer la causa exacta del fallecimiento. Estos estudios resultan fundamentales porque, hasta ahora, no existe una explicación oficial sobre el motivo por el cual la mujer presentó de manera repentina el paro cardiorrespiratorio durante la sesión.

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El caso puso bajo la lupa de las autoridades los controles existentes sobre los servicios a domicilio en Bogotá. Se busca determinar si se cumplían los estándares mínimos necesarios para garantizar la integridad de la ciudadana de 33 años durante el procedimiento realizado

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