Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de un nuevo embarazo: ¿lo confirmó?

Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse públicamente para abordar y desmentir los constantes rumores sobre un posible embarazo con su actual pareja, el creador de contenido Escro.

Las versiones surgieron luego de que varios seguidores de la barranquillera comenzaran a relacionar algunos aspectos de su vida personal y de su apariencia física con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

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Sin embargo, a través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, la influencer decidió poner fin a las especulaciones y aclaró directamente si realmente se encuentra esperando otro hijo.



¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido respondió durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus historias de Instagram. Ante una pregunta relacionada con un posible embarazo, compartió una imagen en la que aparece frente a la cámara vistiendo un conjunto de dos piezas que dejaba al descubierto su abdomen.

En sus publicaciones, Aida Victoria se dirigió a quienes relacionaron algunos aspectos de su apariencia física con un posible estado de gestación y negó que se encuentre esperando su segundo hijo. Lejos de mostrarse molesta por los comentarios, optó por responder con varios mensajes cargados de ironía.

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Una de sus afirmaciones más destacadas fue: “Ya empezaste con que tengo cara de preñada. Brincos dieras de que estuviera preñada y dejara de subir estar vag4bund3rías, mi amor”, afirmó Aida Victoria, haciendo referencia a que su rutina y actividad en redes sociales no han cambiado.

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Asimismo, incluyó en sus publicaciones una mención al personaje de Barbarita, al que relacionó con la dinámica de sus contenidos diarios. Sobre este punto, expresó: “Preñaron a la Barbarita, así que tengo una gran responsabilidad con el TikTok”.

¿Qué otro mensaje compartió Aida Victoria Merlano?

La empresaria e influencer también recurrió a la ironía para referirse nuevamente a las especulaciones y realizó un guiño a una reconocida frase de la telenovela Teresa.

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Entre risas, pronunció: “Jajaja, entre ser y yo ser, yo soy. Y entre estar y no estar, no estamos en tiii”, con lo que buscó dejar claro que no estaría embarazada.

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De esta manera, la barranquillera respondió a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y señaló, a través de su particular sentido del humor, que continúa enfocada en la creación de contenido para plataformas como TikTok e Instagram.

¿Quién es el hijo de Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano ya es madre. Su hijo, Emiliano, nació el 29 de julio de 2025 y es fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada, acontecimiento que generó gran atención en redes sociales.

Aida Victoria Merlano comparte con su hijo Emiliano mientras existen especulaciones de un nuevo embarazo tras anunciar su compromiso Foto collage realizado por La Kalle; Instagram @aidavictoriam

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Semanas después del nacimiento del menor, ambos confirmaron su separación, situación que dio paso a diferentes controversias públicas relacionadas con su relación y sus diferencias personales.

Posteriormente, el conflicto también llegó al ámbito legal, principalmente por asuntos relacionados con la manutención del menor y los permisos para viajar al exterior. Aida Victoria ha señalado públicamente a su expareja por una presunta falta de responsabilidad económica, mientras que Tejada ha rechazado dichas acusaciones y ha defendido su papel como padre a través de sus redes sociales.