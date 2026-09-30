Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENTREGA MEDICAMENTOS SANITAS
NUEVA FUNCIÓN DE NEQUI
LIQUIDACIÓN CON SUELDO EMBARGADO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de un nuevo embarazo: ¿lo confirmó?

Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de un nuevo embarazo: ¿lo confirmó?

La influencer se pronunció sobre los rumores que la vinculan con un nuevo embarazo, esta vez junto a su pareja actual, Escro.

Fotografía de Aída Victoria junto a una imagen ilustrativa de embarazo, relacionada con sus declaraciones sobre los rumores recientes
Aída Victoria Merlano rompió el silencio para aclarar los rumores en torno a un posible nuevo embarazo
Foto: imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse públicamente para abordar y desmentir los constantes rumores sobre un posible embarazo con su actual pareja, el creador de contenido Escro.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Las versiones surgieron luego de que varios seguidores de la barranquillera comenzaran a relacionar algunos aspectos de su vida personal y de su apariencia física con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Publicidad

Últimas noticias

La jurado Amparo Grisales conmovida en Yo Me Llamo durante la emotiva presentación de la imitadora Sharon Realeza
Farándula

Imitadora de Selena Quintanilla hizo llorar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo tras su show

Karol G y Bruno Mars juntos tras la reacción del cantante estadounidense al video viral con Drake
Farándula

Bruno Mars rompe en celos tras baile de Karol G y Drake: "Respóndeme ya"

Puedes leer: El Agropecuario rompe el silencio y presenta pruebas contra Aida Victoria Merlano

Sin embargo, a través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, la influencer decidió poner fin a las especulaciones y aclaró directamente si realmente se encuentra esperando otro hijo.

¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido respondió durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus historias de Instagram. Ante una pregunta relacionada con un posible embarazo, compartió una imagen en la que aparece frente a la cámara vistiendo un conjunto de dos piezas que dejaba al descubierto su abdomen.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En sus publicaciones, Aida Victoria se dirigió a quienes relacionaron algunos aspectos de su apariencia física con un posible estado de gestación y negó que se encuentre esperando su segundo hijo. Lejos de mostrarse molesta por los comentarios, optó por responder con varios mensajes cargados de ironía.

Publicidad

Te puede interesar

Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, junto a la empresaria Yina Calderón en medio de su fuerte enfrentamiento en redes
Farándula

Prometido de Aida Victoria Merlano arremete contra Yina Calderón: "Payasa oportunista"

Retrato de la influencer Yina Calderón con miniatura superpuesta de un adulto sosteniendo la mano de un niño, tras anunciar que será mamá.
Farándula

Yina Calderón sorprende al anunciar que será mamá; desata opiniones de seguidores

Una de sus afirmaciones más destacadas fue: “Ya empezaste con que tengo cara de preñada. Brincos dieras de que estuviera preñada y dejara de subir estar vag4bund3rías, mi amor”, afirmó Aida Victoria, haciendo referencia a que su rutina y actividad en redes sociales no han cambiado.

Publicidad

Asimismo, incluyó en sus publicaciones una mención al personaje de Barbarita, al que relacionó con la dinámica de sus contenidos diarios. Sobre este punto, expresó: “Preñaron a la Barbarita, así que tengo una gran responsabilidad con el TikTok”.

¿Qué otro mensaje compartió Aida Victoria Merlano?

La empresaria e influencer también recurrió a la ironía para referirse nuevamente a las especulaciones y realizó un guiño a una reconocida frase de la telenovela Teresa.

Publicidad

Entre risas, pronunció: “Jajaja, entre ser y yo ser, yo soy. Y entre estar y no estar, no estamos en tiii”, con lo que buscó dejar claro que no estaría embarazada.

Puedes leer: Luisa Fernanda W habla sin filtro sobre cómo fue su despedida de soltera: "Fue incómodo"

Publicidad

De esta manera, la barranquillera respondió a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y señaló, a través de su particular sentido del humor, que continúa enfocada en la creación de contenido para plataformas como TikTok e Instagram.

¿Quién es el hijo de Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano ya es madre. Su hijo, Emiliano, nació el 29 de julio de 2025 y es fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada, acontecimiento que generó gran atención en redes sociales.

Aida Victoria Merlano junto a su hijo Emiliano en medio de especulaciones de un nuevo embarazo tras su compromiso
Aida Victoria Merlano comparte con su hijo Emiliano mientras existen especulaciones de un nuevo embarazo tras anunciar su compromiso
Foto collage realizado por La Kalle; Instagram @aidavictoriam

Publicidad

Semanas después del nacimiento del menor, ambos confirmaron su separación, situación que dio paso a diferentes controversias públicas relacionadas con su relación y sus diferencias personales.

Posteriormente, el conflicto también llegó al ámbito legal, principalmente por asuntos relacionados con la manutención del menor y los permisos para viajar al exterior. Aida Victoria ha señalado públicamente a su expareja por una presunta falta de responsabilidad económica, mientras que Tejada ha rechazado dichas acusaciones y ha defendido su papel como padre a través de sus redes sociales.

Relacionados

Aida Victoria Merlano

Chismes de famosos

Embarazo de famosas