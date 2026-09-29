Yina Calderón se involucra en señalamientos a Karina García, Kris R y Mr. Stiven; les tiró

El enfrentamiento entre Karina García, Kris R y Mr. Stiven sumó un nuevo capítulo luego de que Yina Calderón decidiera pronunciarse sobre la controversia. La empresaria no pasó por alto el cruce de declaraciones y lanzó varias críticas contra los involucrados.

La polémica tomó fuerza después del lanzamiento de una canción de trap interpretada por Kris R, en la que hizo una mención directa a la pareja de Mr. Stiven. La referencia generó una respuesta inmediata durante transmisiones en vivo y abrió un nuevo debate entre los seguidores.

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En medio de la discusión, Yina compartió su opinión sobre la manera en que ambos artistas afrontaron la situación. La creadora de contenido cuestionó especialmente que sus parejas terminaran expuestas públicamente por un enfrentamiento que comenzó entre ellos.



¿Qué dijo Yina Calderón sobre Mr. Stiven y Kris R?

Al referirse a Mr. Stiven, la empresaria de fajas aseguró que la mención realizada por Kris R terminó favoreciéndolo en materia de visibilidad. Con su particular manera de expresarse afirmó: "Mr. Steven, agradezca que Kris R. lo nombró porque Mr. Steven estaba apagado, mi amor. Lo resucitaron".

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Luego dirigió sus palabras hacia el trapero y cuestionó que durante la discusión se hicieran referencias a otras mujeres. La influencer aprovechó el momento para señalar que, antes de involucrar a la pareja de otra persona, también deberían tener presentes las situaciones relacionadas con sus propias relaciones.

Con una frase contundente expresó al cantante urbano: "Kris... Mi amor, usted no sea cínico nombrando a la mujer del otro cuando su mujer tiene rabo de paja". Dejando clara su postura frente a la forma en que avanzó la disputa.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García?

La creadora de contenido también se refirió directamente a los señalamientos hechos por Mr. Stiven contra Karina García. Durante su intervención, lanzó otra pulla al streamer y mencionó a una persona más dentro de la discusión.

"A propósito, Mr. Steven, en la lista te faltó Randy Notaloca, que también fue una víctima de Karina", manifestó mientras compartía un video en el que, al parecer, se veía a la paisa junto a Randy. Sin embargo, no dio más detalles sobre ese suceso y continuó hablando sobre la controversia que involucró a la influencer y al streamer en redes sociales.

El conflicto había aumentado luego de que Stiven cuestionara públicamente asuntos personales relacionados con la paisa. Ante esas declaraciones, la misma respondió de manera contundente, calificándolo de "poco hombre" por involucrar a su familia en medio de la discusión.

La empresaria de fajas también cuestionó que el enfrentamiento terminara llevando los nombres de las parejas de los involucrados a esta polémica, sosteniendo que: "En conclusión, estos dos hombres se encargaron de que los nombres de sus esposas, mujeres, compañeros de vida estén en la boca de todo el mundo".

Finalmente, la empresaria aprovechó su intervención para dirigirse a sus seguidoras y hablar sobre las decisiones dentro de las relaciones sentimentales, lanzando una frase sobre los hombres involucrados en la controversia: "Y vuelvo y les repito, una mujer de alto valor jamás se fijará en alguno de estos dos".

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