Mhoni Vidente lanza alarmante predicción sobre una nueva pandemia en 2026: “En diciembre”

Mhoni Vidente volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una nueva predicción. En esta ocasión, habló sobre una posible situación sanitaria que, según su interpretación, provocaría múltiples contagios en diferentes partes del mundo y llegaría en diciembre de 2026.

La cubana aseguró que su predicción estaría relacionada con la aparición de un supuesto agente patógeno que provocaría numerosos casos de enfermedad, aunque, según afirmó, no generaría las mismas restricciones sociales registradas durante emergencias sanitarias anteriores.

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¿Cuál sería la nueva pandemia según Mhoni Vidente?

Durante su intervención, la vidente aseguró que el supuesto evento ocurriría específicamente durante diciembre y se extendería hasta los primeros días de enero.

Según su relato, se trataría de un microorganismo con un comportamiento similar al COVID-19, aunque lo denominó tentativamente como “Nobo virus”.

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Además, Mhoni Vidente afirmó que los principales síntomas estarían relacionados con afecciones en la garganta y el estómago. No obstante, sostuvo que esta supuesta enfermedad no provocaría nuevamente el confinamiento de la población, aunque sí habría un elevado número de personas enfermas.

“Viene otra pandemia, otro virus ahora en diciembre. Es un virus raro, como el covid pero con otro nombre (...) Va a afectar la garganta y el estómago. No nos van a encerrar, pero sí feo, mucha gente enferma”, mencionó en su intervención.

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La recomendación de Mhoni Vidente ante la posible pandemia

Ante la inquietud que podrían generar sus declaraciones, la vidente también compartió algunas recomendaciones personales para afrontar la situación.

Entre ellas, mencionó el consumo de cítricos, mantener una buena salud mental y recurrir a la oración o la fe espiritual. Al respecto, la astróloga manifestó: “¿Cómo nos podemos preparar para una pandemia? Tomando mucho cítrico, teniendo una salud mental estable, rezando con Dios”.

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Es importante aclarar que estas afirmaciones corresponden exclusivamente a una predicción realizada por la vidente no constituyen una alerta sanitaria ni un pronóstico médico respaldado por autoridades de salud.

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¿Qué otras predicciones hizo Mhoni Vidente sobre Colombia?

A mediados de septiembre, la pitonisa también se refirió a la situación política de Colombia y mencionó una serie de interpretaciones relacionadas con el país.

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Mhoni Vidente señaló que, a partir del 21 de septiembre, comenzaron a aparecer cartas que, según su interpretación, tendrían un peso simbólico importante, entre ellas el As de Oro y la carta del Mundo.

“A partir del día 21 vienen las cartas completamente dominantes como las del As de Oro y la del Mundo y eso quiere decir que se empiezan a mover los ejes políticos”, detalló la pitonisa.

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De igual forma, afirmó que la situación interna de Colombia sería positiva y atribuyó esta interpretación a lo que describió como una postura firme del presidente frente a la delincuencia.

“En Colombia, el presidente Abelardo sigue con esa ‘mano dura’ en cuestiones de enfrentar a todos los criminales e, incluso, mandarlos a El Salvador o a Estados Unidos”, añadió la astróloga radicada en México.

Además, aseguró que en las principales ciudades del país habría una “limpia completa”, de acuerdo con su interpretación de las cartas.

