Profecía de Baba Vanga ya deja estragos; alarmantes predicciones golpean al planeta

Baba Vanga, la mística conocida popularmente como la 'Nostradamus de los Balcanes' o el oráculo de Bulgaria, dejó advertencias sobre eventos globales que han llamado la atención por su coincidencia con los patrones climáticos actuales.

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¿Qué dice la profecía de Baba Vanga sobre el clima y el fenómeno de El Niño?

Baba Vanga y otros videntes coincidieron en la llegada de un fenómeno que marcaría el comienzo de una apocalíptica profecía con graves consecuencias para toda la humanidad.



De acuerdo con los registros de sus visiones, fue a partir del año 2022 cuando comenzaron a observarse las primeras manifestaciones de esta advertencia vinculada al cambio climático.



La pitonisa englobó este alarmante escenario en una sola frase: “la Tierra seca se volverá más reseca y habrá inundaciones”. La profecía tomó mayor fuerza al vincularse directamente con el comportamiento violento del fenómeno conocido como 'El Niño'.

Desde la perspectiva meteorológica, 'El Niño' es una variación natural del clima que ocurre cada dos a siete años y que produce un incremento en las temperaturas superficiales en el centro y este del Pacífico ecuatorial.

Sin embargo, la oráculo aseveró que este fenómeno provocaría un cambio inevitable en el planeta que resultará muy difícil de restaurar.

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¿Cuáles son las primeras consecuencias y muertes provocadas por este fenómeno en 2024 y 2026?

Las primeras manifestaciones trágicas de esta profecía se hicieron evidentes en 2024 en Brasil, donde lluvias extremas provocaron inundaciones que dejaron a más de un centenar de personas sin vida.

Para el segundo semestre de 2026, los estragos del clima extremo continúan intensificándose, especialmente en Centroamérica debido a la presencia de 'El Niño':

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El Corredor Seco Centroamericano: Esta árida región sufre la peor sequía que la población recuerda. La comida escasea y los agricultores se ven obligados a vender su ganado rápidamente antes de que muera por falta de alimento.

Esta árida región sufre la peor sequía que la población recuerda. La comida escasea y los agricultores se ven obligados a vender su ganado rápidamente antes de que muera por falta de alimento. Pérdida de cultivos de autoconsumo: Los campesinos han perdido cosechas destinadas a alimentar a sus propias familias, lo que los ha llevado a reducir sus raciones diarias de comida o a comprar granos que normalmente ellos mismos producían. Aunque diversos gobiernos han declarado el estado de emergencia, la asistencia resulta insuficiente y muchas comunidades dependen del apoyo de oenegés.

Los campesinos han perdido cosechas destinadas a alimentar a sus propias familias, lo que los ha llevado a reducir sus raciones diarias de comida o a comprar granos que normalmente ellos mismos producían. Aunque diversos gobiernos han declarado el estado de emergencia, la asistencia resulta insuficiente y muchas comunidades dependen del apoyo de oenegés. Impacto en Guatemala: En la aldea de Cunén, al norte de Guatemala, la líder indígena Elvira Pasá alertó que la totalidad de las cosechas de maíz se van a perder. En un país con severos problemas de desnutrición infantil, la sequía ha provocado que el precio del maíz aumente hasta un 50 por ciento.

En la aldea de Cunén, al norte de Guatemala, la líder indígena Elvira Pasá alertó que la totalidad de las cosechas de maíz se van a perder. En un país con severos problemas de desnutrición infantil, la sequía ha provocado que el precio del maíz aumente hasta un 50 por ciento. Muerte de ganado en Honduras: En una aldea hondureña, alrededor de un centenar de vacas han muerto en los últimos meses debido a la sequía. Campesinos como Darwin Cruz han tenido que vender vacas lecheras y enfrentarse a la pérdida de animales, quedándose con ejemplares raquíticos que apenas producen una cuarta parte de su leche habitual, afectando gravemente el sustento familiar.

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¿Qué sigue en la profecía de Baba Vanga hacia el año 2033?

Según lo planteado en la profecía de Baba Vanga, lo que continuará manifestándose a causa de 'El Niño' es el derretimiento precipitado de los casquetes polares, así como un aumento drástico en el nivel del mar.

Estos efectos se harán progresivamente más evidentes hacia el año 2033.

Además de las inundaciones costeras y fluviales, se prevé un incremento severo de las sequías a nivel global, acompañado de olas de calor extremo en zonas inusuales, afectando principalmente a regiones de Europa.

De esta manera, el fenómeno de 'El Niño' contribuirá a generar cambios globales en los patrones de viento y lluvia, derivando en condiciones meteorológicas altamente erráticas en todo el mundo.